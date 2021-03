Non solo auto elettriche: come vincere la partita della transizione ecologica? Con incentivi per la conversione a gas: la richiesta di Assogasmetano al Governo. Reputa necessari bonus per convertire a gas vetture Euro 4 e Euro 5, e bonus per il biometano. Una proposta lanciata in un’audizione al Senato, per il rilancio del comparto automotive in chiave di mobilità sostenibile.

Incentivi per la conversione a gas: di quanti soldi parliamo? Un bonus pari a 900 euro per la conversione di veicoli a metano. E di 600 euro per la conversione di veicoli a GPL. Così, sarebbe possibile sostenere la conversione a gas di circa 495.000 veicoli di categoria emissiva Euro 4 o Euro 5. Con un sensibile svecchiamento del parco auto circolante. Questi dati emergono dal memorandum portato da Assogasmetano.

In passato, ci sono state iniziative di incentivazione delle trasformazioni a GPL e metano da parte del ministero dello Sviluppo economico, ricorda Flavio Merigo, presidente di Assogasmetano. E hanno portato a risultati di assoluto rilievo nel settore industriale ed economico italiano.

Sarebbe bene continuare a sostenere lo sviluppo di una mobilità basata su carburanti a basso impatto ambientale, coi bonus. Per fare la guerra alle emissioni di polveri sottili, che sono le prime responsabili dell’inquinamento atmosferico.

Ma vediamo i numeri del comparto metano e biometano per autotrazione nel nostro Paese.

Sono presenti circa 20.000 operatori nel settore industriale, per un giro di affari di 1.700 milioni di euro con un trend in forte crescita.

Il metano aggiunto percentuali di mercato (tra vetture, veicoli pesanti e autobus) dell’ordine del 7%, con una rete di 1500 distributori in continua espansione. Sempre più in modalità self-service h 24.

Ci sono 2000 impianti di biogas, dei quali l’80% in ambito agricolo, con una potenza elettrica installata di circa 1.400 MW.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI