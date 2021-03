Manuel Munárriz nuovo direttore dello stabilimento Stellantis di Figueruelas

Non ci sono state sorprese e Manuel Munárriz, fino ad ora responsabile della produzione presso lo stabilimento Opel Spain (Stellantis) a Figueruelas, è stato nominato direttore dello stabilimento di Saragozza, in sostituzione di Juan Antonio Muñoz Codina, che guiderà il nuovo cluster di veicoli commerciali leggeri Stellantis in Europa. All’interno della nuova struttura della corporation creata dai gruppi PSA e FCA (Fiat Chrysler), la fabbrica aragonese appartiene al Cluster dei veicoli dei segmenti A e B (piccoli e medi), per cui Munárriz riporterà al direttore di detto cluster, l’italiano Francesco Ciancia.

La società ha annunciato venerdì la promozione di Manuel Munárriz, un ingegnere industriale meccanico dell’Università di Saragozza e dell’Università di Glasgow. “Nei suoi oltre 20 anni di esperienza professionale, ha ricoperto numerose posizioni di responsabilità nelle aree di qualità e produzione nello stabilimento di Saragozza, nonché responsabilità manageriali presso gli stabilimenti tedeschi di Rüsselsheim ed Eisenach. Uno dei suoi più grandi successi è stato il successo del lancio come responsabile del progetto della seconda generazione della Opel Meriva a Saragozza “, ha indicato l’azienda.

“Nella posizione sviluppata fino ad ora, come Direttore della Produzione di Stellantis Zaragoza, Manuel Munárriz ha contribuito in modo significativo a posizionare la fabbrica come uno dei punti di riferimento in termini di costi, qualità e innovazione nel settore automobilistico in Europa”, hanno anche sottolineato le fonti. della società.

In un incontro con i media la scorsa settimana, Muñoz Codina aveva già annunciato che non ci sarebbero state sorprese nella nomina del direttore dello stabilimento di Figueruelas. Il manager galiziano, in ogni caso, continuerà ad essere il punto di riferimento industriale di Stellantis in Spagna.

Ti potrebbe interessare: Stellantis potrebbe riprendere la produzione a Figueruelas questo mercoledì

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI