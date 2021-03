Una rara Dodge Challenger del 1970 con 440 SixPack offerta all’asta

Il 1970 è stato un anno molto importante per le muscle car. Diverse case automobilistiche proponevano infatti sul mercato diversi modelli davvero performanti e soprattutto disponibili in una varietà di colori sgargianti.

La palette colori proposta da Mopar è stata di gran lunga la più bella grazie ad alcune tonalità molto particolari come Panther Pink e Plum Crazy. Una delle vetture protagoniste in quell’anno è senza dubbio la Dodge Challenger del 1970 e questo esemplare disponibile all’asta su eBay ne è l’esempio.

Dodge Challenger: all’asta un esemplare del 1970 con carrozzeria in Plum Crazy

Oltre al tipico design della muscle car è la fantastica colorazione Plum Crazy per la carrozzeria, si tratta di un esemplare in ottime condizioni che ha trascorso gli ultimi 30 anni in un garage. Questo perché il contachilometri segna soli 61.155 km percorsi. Inoltre, sia la vernice che gli elementi cromati sono in ottime condizioni.

Anche l’abitacolo sembra altrettanto fantastico, anche se c’è una piccola imperfezione sul sedile del passeggero. Tuttavia, non ci sono crepe o graffi sul cruscotto e sui pannelli delle portiere. Sicuramente, il rivestimento in legno del volante e della console centrale aggiunge un tocco di classe a questa bellissima Dodge Challenger del 1970.

Sotto il cofano si cela un motore V8 da 7.2 litri e molto più precisamente il 440 SixPack che è capace di sviluppare una potenza di 395 CV, solo 35 CV in meno rispetto all’Hemi più potente proposto all’ora. Oltre alla presenza di un cambio manuale a 4 marce, tale propulsore rende questa Challenger un’auto rara.

Questo perché Dodge costruì soltanto 135 esemplari in quell’anno, su una produzione totale di 13.600. Inoltre, potremmo avere di fronte una delle pochissime configurazioni di questo tipo con carrozzeria in Plum Crazy. Attualmente, la Dodge Challenger del 1970 è disponibile all’asta su eBay e, al momento della pubblicazione di questo articolo, ha raggiunto la somma di 60.600 dollari (50.937 euro).

