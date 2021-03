Nuova Citroën C4 Cactus Rip Curl debutta ufficialmente in Brasile

Citroën ha presentato nelle scorse ore la nuova Citroën C4 Cactus Rip Curl per il mercato brasiliano. La versione, che arriverà sul mercato a marzo, è una serie speciale sviluppata in collaborazione con il famoso marchio di abbigliamento, attrezzature e accessori per sport estremi Rip Curl.

In questa edizione limitata, tutti i dettagli sono stati pensati per rafforzare il legame della C4 Cactus con lo spirito giovane e avventuroso di Rip Curl. Soltanto 150 esemplari saranno disponibili in Brasile con dettagli di personalizzazione esterna ed interna, oltre a dotazioni esclusive.

Citroën C4 Cactus Rip Curl: ecco l’edizione speciale dedicata al mercato brasiliano

Il SUV special edition sarà disponibile presso le concessionarie del marchio francese presenti nel grande paese sudamericano a partire dalla prossima settimana al prezzo di 112.990 R$ (17.035 euro).

Basata sull’allestimento Feel Pack, la Citroën C4 Cactus Rip Curl ha ricevuto una serie di personalizzazioni davvero interessanti che rappresentano al meglio il DNA di Citroën, senza perdere di vista la dotazione di serie ma con l’aggiunta di sedili rivestiti in pelle, barre al tetto flottanti e cerchi in lega da 17” verniciati di nero.

Inoltre, la nuova C4 Cactus Rip Curl propone freni ABS con EBD, controllo di stabilità e trazione, quattro airbag, sensori di pressione degli pneumatici, Hill Assist, apertura e chiusura delle porte senza chiave, avviamento tramite pulsante, sistema ISOFIX, aria condizionata automatica, cruise control, sensore pioggia, fari a LED con accensione automatica e altro ancora.

La vettura è disponibile in Brasile con l’esclusiva combinazione di colori Branco Banquise per la carrozzeria e Azul Esmeralda per il tetto. Quest’ultima colorazione è presente anche per altri dettagli esterni. Internamente, i tappetini in tessuto dispongono del logo ricamato Rip Curl della stessa colorazione. Completano il look gli esclusivi adesivi Rip Curl presenti sia sulle porte anteriori che sul cofano del bagagliaio.

La nuova Citroën C4 Cactus Rip Curl nasconde sotto il cofano un motore VTi da 1.6 litri con potenza di 118 CV, abbinato al cambio automatico sequenziale Aisin AT6 a 6 marce che garantisce al modello un elevato livello di dinamismo, durata e robustezza.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI