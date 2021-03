Lavorare con l’auto: recruiting day per 100 figure

In un momento così drammatico per il settore occupazionale, causa Covid, ecco una buona notizia per chi vuole lavorare con l’auto: recruiting day online per 100 figure, nei giorni di martedì e mercoledì 23 e 24 marzo prossimi. Lo ha indetto la filiale dell’agenzia per il lavoro ADHR Group. Per assunzioni nelle imprese del settore metalmeccanico, gomma, plastica e accessori per auto.

Lo testimonia la forte richiesta di personale da parte di diverse PMI di Torino. Saranno oltre un centinaio le professioni richieste in questo ambito: da saldatori, tornitori, fresatori e carrellisti fino a periti meccanici, operai per le macchine a controllo numerico, ma anche numerose figure femminili per mansioni che vanno dall’assemblaggio alla componentistica.

Eppoi ricerche rivolte a ingegneri gestionali e aerospaziali specializzati nella progettazione, e a meccatronici, figure professionali la cui attività è a cavallo tra il meccanico e l’elettrauto.

Ascoltiamo le parole di Manuela Spinolo, Area Manager Piemonte di ADHR Group: “Per quanto riguarda l’automotive, siamo alle porte di una ripartenza del settore. Queste aziende, il cui picco produttivo legato all’acquisto di auto va da Pasqua fino a ottobre, stanno cercando numerose persone da assumere”. Di che tipo? Sia tecniche, anche senza titolo di studio ma con esperienza, sia gestionali e legate alla progettazione.

Sono PMI ubicate a Torino e provincia che operano nel metalmeccanico, ma anche nei settori collegati come gomma, plastica e accessori, e con un numero medio di dipendenti che vanno dai 15-20 fino ai 200 massimo. Aziende medio piccole, conclude la Spinolo.

Per info, tre strade alternative.

Cliccare qui. Oppure scrivere a torino2@adhr.it. O chiamare il numero della filiale ADHR di Torino Porta Susa: +39 011 0864360.

