La nuova Maserati MC20 in mostra a Johannesburg

Questa settimana gli appassionati di Maserati in Sud Africa hanno avuto il loro primo assaggio della supercar MC20. Una straordinaria unità Blu Infinito ha fatto una breve visita alla Maserati Johannesburg dopo aver completato il suo programma di test a temperature elevate a Northern Cape e altrove in SA. Maserati Johannesburg ha ospitato sessioni private di visione per ospiti e media presso la sua concessionaria di Bryanston e sono stati confermati sette ordini per la supercar italiana.

Nagesh Naidoo, Dealer Principal di Maserati Johannesburg, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi che il Sud Africa sia stata scelta come uno dei luoghi di prova ufficiali per la supersportiva MC20. L’auto ha suscitato molto interesse nel mercato e siamo entusiasti di mostrarla ai nostri clienti e ai media “. L’MC20 a motore centrale è una coupé leggera a due posti che si aggiunge alla gamma di gran turismo e SUV del marchio italiano.

Dopo aver utilizzato motori Ferrari nelle sue vetture negli ultimi anni, Maserati alimenta l’MC20 con un motore biturbo da 3,0 litri sviluppato internamente con potenze di 463 kW e 730 Nm e un limite di giri di 8.000 giri / min. L’auto a trazione posteriore accelera da 0 a 100 km / h in 2,9 secondi dichiarati e ha una velocità massima superiore a 325 km / h. Si prevede che la vettura sarà in vendita in Sud Africa nel quarto trimestre del 2021.

