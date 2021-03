Dodge Viper biturbo da oltre 3000 CV testata sul banco di prova | Video

L’edizione 2021 di TX2K, un festival di corse che si tiene presso lo Houston Raceway Park (in Texas), vedrà quest’anno la partecipazione della Dodge Viper di quinta generazione più potente del mondo, secondo i suoi costruttori.

Mentre una parte importante dell’evento dello scorso anno si è tenuta senza spettatori a causa del coronavirus, quest’anno sarà possibile accogliere il pubblico. Tornando alla Viper in questione, la sportiva a due porte ha già gareggiato all’evento Lone Star State e sembra che la sua configurazione per il 2021 sia stata completata giusto in tempo per il TX2K di quest’anno.

Dodge Viper: Calvo Motorsports ci mostra la vettura che porterà al TX2K 2021

La build progettata dal famoso tuner Calvo Motorsports è dotata di un motore con doppio turbocompressore e altre chicche molto interessanti. Inoltre, l’auto utilizza un sistema di gestione del motore targato Motec per scaricare la potenza sulle ruote utilizzando un cambio sequenziale progettato da Ninjaneering.

I numeri finali sono davvero mostruosi. Adesso il motore V10 da 9 litri di questa Dodge Viper di quinta generazione è capace di sviluppare una potenza di 3120 CV e 3283 nm di coppia massima alle ruote. Ciò significa che la potenza totale si attesta attorno ai 3500 CV.

In attesa di scoprire le prestazioni del veicolo, Calvo Motorsports ha pubblicato alcuni brevi video sul proprio profilo Instagram in cui è possibile avere un assaggio delle sue performance. C’è anche un video dove è possibile scoprire le prestazioni sul banco di prova.

