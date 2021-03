Ram 1500 TRX si mostra in video con dei nuovi cerchi Vossen

Il Ram 1500 TRX è un pick-up di serie in grado di offrire un’enorme potenza e delle capacità off-road avanzate ed è uno dei veicoli più attesi del 2021. Visto che la casa automobilistica americana ha iniziato le consegne della versione Launch Edition, presto avremo la possibilità di vedere su YouTube più video del nuovo pick-up Hellcat con motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri, capace di sviluppare una potenza di 712 CV.

Dato che parliamo di un modello ad alte prestazioni, presto vedremo anche le prime società di aftermarket svelare alcuni pacchetti per personalizzarlo ulteriormente. Uno dei primissimi esempi di personalizzazione proviene da Vossen che recentemente ha “potenziato” un Ram 1500 TRX completamente nero con il suo nuovo set di cerchi Hybrid Forged HF6-4.

Ram 1500 TRX: Vossen presenta i nuovi cerchi Hybrid Forged HF6-4

Si tratta di un aggiornamento molto sottile e inoltre la colorazione Satin Black rende i cerchi in lega quasi poco appariscenti. In generale, però, questi nuovi cerchi valorizzano sicuramente l’aspetto imponente del pick-up, oltre a renderlo più elegante. Vossen ha creato la serie HF-6 appositamente per pick-up e SUV, quindi è probabile che il 1500 TRX abbia mantenuto intatte tutte le sue capacità off-road.

I cerchi montati sull’esemplare presente nel video in fondo all’articolo hanno un diametro di 20” e sono stati abbinati a degli pneumatici Nitto Ridge Grapplers da 35”. Per quanto riguarda i prezzi, la serie HF6-4 per il Ram 1500 TRX è disponibile a 599 dollari (501 euro) per cerchio e inoltre è possibile scegliere fra cinque diverse tonalità standard a cui si aggiungono altre sette personalizzate. La Satin Black presente su questo TRX appartiene al primo gruppo.

