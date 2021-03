Progetto 376: Fiat prepara un crossover coupé per sfidare il Volkswagen Nivus

Il Progetto 376 di Fiat sarà alla fine un crossover coupé di dimensioni compatte e con stile fastback che andrà a scontrarsi direttamente nel mercato brasiliano con il Volkswagen Nivus. Sappiamo che il veicolo si trova già in fase di sperimentazione in Europa e più precisamente in Svezia.

Basato sulla Argo, il Progetto 376 della casa automobilistica torinese utilizzerà la stessa architettura della compatta in modo da proporre un look più sportivo e individuale. Ci aspettiamo una vettura dalle linee molto espressive e con un tetto allungato sul posteriore. Complessivamente, il crossover dovrebbe avere un corpo lungo circa 4,20 metri ma con lo stesso passo della Argo che è di 2,52 metri.

Progetto 376: uno dei veicoli più importanti di Fiat arriverà presto in Brasile

L’obiettivo del marchio di Stellantis è quello di utilizzare gran parte delle componenti di Argo e Cronos per ridurre i costi di sviluppo e produzione. Inoltre, il crossover 376 deve puntare su una linea di cintura alta e con paraurti più alto.

A livello meccanico, Fiat potrebbe alla fine utilizzare il motore Firefly 1.0 turbo da 120 CV o più associato al cambio automatico a 6 marce oppure a quello CVT. Un’altra possibilità è quella di sfruttare un propulsore turbo 1.3 da 150 CV o più nella versione HGT più sportiva, permettendo al crossover coupé di avere un vantaggio in più rispetto al Nivus.

Questo veicolo, assieme al Progetto 363, andrà a popolare la gamma con piattaforma MP1 e a conquistare nuovi consumatori. Visto che Uno, Grand Siena e Doblò si stanno avvicinando sempre di più alla fine, Fiat proporrà una gamma di prodotti più focalizzata sulle vendite e non sulla presenza nel segmento. Sicuramente, i progetti 363 e 376 porteranno numeri importanti per il brand torinese nel paese.

