Alfa Romeo Giulia: ecco cosa potrebbe accadere con Stellantis

In tanti si domandano quale sarà il futuro di Alfa Romeo Giulia. La vettura che è stata presentata nel 2015 ed è arrivata sul mercato nel 2016 presto riceverà un restyling di metà carriera. Questo potrebbe arrivare tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022 in ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente.

Con Stellantis ci sarà una seconda generazione della berlina di segmento D Alfa Romeo Giulia? Lo scopriremo presto

Dunque nei prossimi anni Alfa Romeo Giulia continuerà a far parte della gamma della casa automobilistica del Biscione. In tanti però si chiedono se vedremo mai una seconda generazione della berlina di segmento D del Biscione. Lo scorso anno si erano diffuse voci secondo cui, a causa dello scarso successo commerciale e della difficile situazione delle berline sul mercato, la berlina avrebbe potuto non avere una nuova generazione. Tuttavia con Stellantis le cose potrebbero cambiare.

Infatti il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares, ha detto chiaro e tondo che vuole rilanciare Alfa Romeo. La nomina di Jean-Philippe Imparato a CEO del Biscione sembra far propendere verso novità importanti per lo storico marchio milanese. Dunque sembra difficile che Alfa Romeo possa rinunciare alla sua berlina di punta Alfa Romeo Giulia in un futuro in cui la sua gamma dovrebbe finalmente essere popolata da una buona varietà di modelli.

Probabile però che la futura Alfa Romeo Giulia, che comunque non arriverebbe prima del 2025 o 2026 possa venire proposta anche in versione completamente elettrica per sfidare ad armi pari rivali quali Tesla e Volkswagen. Vedremo cosa prevederà in proposito il famoso piano di rilancio che Alfa Romeo dovrebbe svelare nel corso del prossimo autunno.

