Dodge estende la disponibilità della colorazione Gold Rush alle Charger ad alte prestazioni

Dodge ha annunciato nelle scorse ore la disponibilità, in tempo per il St. Patrick’s Day, della colorazione Gold Rush per alcuni modelli selezionati di Dodge Charger. Il colore esterno dorato, introdotto per la prima volta sulla Challenger 50th Anniversary Limited Edition, è ora disponibile anche per le varianti R/T, Scat Pack, Scat Pack Widebody, SRT Hellcat ed SRT Hellcat Redeye.

Tutti i modelli devono essere equipaggiati con cofano, tetto e decklid in Satin Black. Tuttavia, la colorazione Gold Rush continua ad essere disponibile come optional sulle Dodge Challenger T/A, T/A 392, SRT Hellcat ed SRT Hellcat Redeye model year 2021.

Dodge: la colorazione Gold Rush ora è disponibile anche per le Charger più potenti

Tim Kuniskis, Chief Executive Officer di Dodge, ha detto: “La risposta dei clienti alla corsa all’oro di Dodge Challenger ha superato le nostre aspettative. Ci atteniamo a quella formula di successo Dodge di proliferare le nostre opzioni più popolari in tutta la gamma e di offrire ai clienti di Charger, che desiderano il colore Gold Rush, la possibilità di averlo sulla loro muscle car a quattro porte”.

Gold Rush si unisce alla palette colori proposta dalla casa automobilistica americana che include altre tonalità molto popolari per la Dodge Charger 2021 come ad esempio Frostbite, Hellraisin, Sinamon Stick, TorRed, F8 Green e Go Mango. Inoltre, questa nuova colorazione va ad aggiungersi all’elenco dei nuovi optional disponibili per la berlina muscolosa a quattro porte con il MY 2021.

Oltre alla versione Hellcat Redeye, la berlina prodotta in serie più potente e veloce al mondo con 808 CV di potenza, 958 nm di coppia massima e una velocità massima di 327 km/h, abbiamo cerchi da 20” offerti come standard sui modelli GT AWD ed SXT AWD e logo SRT presente sull’impianto frenante Brembo ad alte prestazioni sulle Dodge Charger SRT Hellcat and SRT Hellcat Redeye e disponibile come optional sul modello SXT. Ritornando alla nuova colorazione Gold Rush, sarà selezionabile presso le concessionarie del marchio a partire da questa primavera.

