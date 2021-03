Ram smetterà presto di produrre alcuni colori per la sua gamma Heavy Duty 2021

Alcune case automobilistiche propongono più opzioni di colore per i loro pick-up. È il caso di Ram e della sua gamma Heavy Duty model year 2021 che offre più scelte che mai. Se ciò non bastasse, ci sono alcune tonalità aggiuntive per coloro che optano per specifici allestimenti o che utilizzano il configuratore online per realizzare l’esemplare preferito.

Attualmente, il marchio di Stellantis propone 13 colorazioni esterne per la gamma HD: Black, Case IH Red, Construction Yellow, Detonator Yellow, Light Green, Midnight Blue, National Safety Yellow, New Holland Blue, Omaha Orange, School Bus Yellow, Timberline Green, Utility Orange e Yellow.

Ram Heavy Duty 2021: alcune tonalità non saranno presto più disponibili

Alcune fonti vicine a Mopar Insiders hanno confermato, però, che molti dei colori non vengono più prodotti da Ram per il resto del model year. Questi sono più nello specifico Case IH Red, Detonator Yellow, New Holland Blue, Omaha Orange, Timberline Green e Yellow. Altre due tonalità non verranno più prodotte dalla fine di marzo e sono Black e Light Green.

La scelta di una di queste colorazioni in fase di configurazione per il Ram Heavy Duty 2021 costa 450 dollari (377 euro). Considerando il prezzo per i colori metallizzati maggiormente prodotti (200 dollari – 167 euro), questa cifra non sembra essere poi così fuori budget per molte persone. Resta da vedere ora se Ram sostituirà i colori non più disponibili con nuove tonalità per i suoi pick-up Heavy Duty. Al momento non ci sono informazioni al riguardo.

