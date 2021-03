Stellantis: Firefly Turbo anche a Peugeot e Citroën

Il vecchio motore EC5M utilizzato nei marchi Peugeot e Citroën dovrebbe essere abbandonato in Brasile. Oltre a ciò, possiamo anche aspettare la fine del THP nei modelli regionali delle due società francesi. Il motivo è che la sinergia all’interno di Stellantis sarà molto più veloce di quanto pensiamo e i motori Firefly Turbo serviranno anche i prodotti del vecchio PSA.

Lo ha confermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis, giunto in Brasile per inaugurare la linea di produzione dei nuovi motori a Betim-MG. Il dirigente, che ha anche visitato Goiana-PE, ha affermato che l’investimento andrà a vantaggio delle società francesi.

Per il sito web Automotive Business, Tavares ha dichiarato: “Se alcuni marchi stanno attualmente lottando per mancanza di investimenti, se per vari motivi Peugeot e Citroën potrebbero non aver avuto il successo che meritavano in Brasile, ora in Stellantis saremo in grado di farlo investendo con maggiore efficienza e recuperando quelli che erano rimasti da parte. Ma il boss di ogni regione ha l’autonomia di decidere come vuole operare nel suo territorio, sfruttando tutte le sinergie possibili ”.

Come già detto dall’inizio, Stellantis non intende chiudere gli stabilimenti e avviare licenziamenti per tagliare i costi. La società inoltre non estinguerà nessuno dei 14 marchi esistenti.

Tuttavia, per ottenere un risparmio di 5 miliardi di euro all’anno, il gruppo diluirà gli investimenti e semplificherà le operazioni come alternativa. Per la regione, Tavares scommette sulla leadership di Antonio Filosa, che ha avuto successo con Fiat e Jeep nel mercato brasiliano.

Nel caso di Peugeot e Citroën, i vantaggi del GSE Turbo saranno enormi per entrambi i marchi, a cominciare dalla Peugeot 208, che potrà finalmente accostare l’EC5M e disporre del Firefly 1.0 Turbo Flex da 120 cavalli (a benzina) .

Sebbene l’attenzione alle prestazioni rimanga con la versione e-GT, non sarebbe male rivederla con 150 o addirittura 180 cavalli in una proposta sportiva. Anche il nuovo SUV compatto di Citroën dovrebbe utilizzare il 1.0 Turbo.

