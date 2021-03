Fiat presenta una webseries dedicata al nuovo SUV per il Brasile

A partire dallo scorso weekend, Fiat ha iniziato a svelare alcune parti del veicolo più atteso dell’anno nel mercato brasiliano. Il nuovo SUV del brand, che sarà lanciato in futuro, ha vinto una serie composta da quattro capitoli che inizierà ad essere trasmessa su un’esclusiva piattaforma digitale.

Tramite il sito Internet suv.fiat.com.br, gli utenti hanno già scelto il tema della prima puntata che tratterà lo sviluppo del design del Progetto 363. Il film invita il pubblico ad accompagnare il fotografo e artista Felipe Morozini in un’incredibile visita al Design Center situato presso lo stabilimento di Betim (MG) assieme a Daniel Gerzson, Chief Exterior Designer di Stellantis Sudamerica.

Fiat: lanciata in Brasile una serie di film dedicata al nuovo SUV

La piattaforma digitale del Fiat Progetto 363 permette agli utenti di comunicare sui social network Fiat e di scegliere il tema per la prossima puntata della webseries. Oltre al design, la votazione prosegue su altri tre temi: sicurezza + robustezza, prestazioni e connettività. La quantità di voti ricevuti permetterà di stabilire l’ordine di pubblicazione dei vari film e alle persone di conoscere pian piano il nuovo SUV della casa automobilistica torinese.

Herlander Zola, direttore di Fiat Brasile e delle operazioni commerciali nel paese, ha detto: “Per iniziare a presentare il modello, abbiamo creato una piattaforma di contenuti digitali per portare il consumatore al centro di tutto. Questa ci permetterà di informare, interagire e istigare il pubblico sul nostro nuovo SUV. Attraverso la Webseries, apriremo le porte del nostro stabilimento per mostrare in dettaglio le fasi di sviluppo del Progetto 363 di Fiat, un’iniziativa finora mai vista nel settore“.

