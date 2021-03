All’asta una Jeep Wrangler personalizzata con Hemi V8 e cambio manuale

La Jeep Wrangler del 2015 proposta in questo articolo è molto speciale in quanto è stata pesantemente modificata da American Expedition Vehicles (AEV). Innanzitutto, sotto il cofano è presente un motore Hemi V8 da 6.4 litri che si sposa perfettamente con l’esterno e gli interni personalizzati.

L’azienda ha dedicato parecchie ore di lavoro a questo SUV per raggiungere il risultato finale e ora sembra pronto a conquistare praticamente qualsiasi terreno. Esternamente, la Wrangler 2015 è rivestita nella colorazione Sunset Orange con un tettuccio rigido rimovibile abbinato.

Jeep Wrangler: Bring A Trailer sta proponendo all’asta un esemplare modificato da American Expedition Vehicles

Troviamo inoltre snorkel e paraurti realizzati da American Expedition Vehicles, parafanghi personalizzati e cerchi AEV Savegre da 17” abbinati a pneumatici BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 da 37″.

Dando un’occhiata più attenta alle foto notiamo luci a LED personalizzate, cofano AEV, parabrezza Mopar e vetri oscurati. Il sistema di sospensioni ora vanta un kit di sollevamento AEV da 114 mm, molle ad alta capacità e bracci di controllo anteriori e posteriori regolabili. Un’altra modifica riguarda l’impianto frenante Baer.

Passando agli interni, la speciale Jeep Wrangler propone sedili in pelle nera e volante multifunzione avvolto in pelle. AEV ha installato un sistema di visione posteriore con retrocamera, illuminazione interna a LED, interruttori per accessori personalizzati, cassette di sicurezza personalizzate sotto il sedile e tanto altro ancora.

Secondo l’annuncio dell’asta pubblicato su Bring A Trailer, l’Hemi V8 da 6.4 litri è stato installato precedentemente dallo stesso tuner ed è abbinato a un cambio manuale a 6 marce. Al momento della pubblicazione di questo articolo, la Jeep Wrangler del 2015 modificata da AEV ha raggiunto la somma di 35.000 dollari (29.278 euro) ma mancano ancora 5 giorni al termine dell’asta online.

