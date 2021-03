Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2022 si mostra in foto spia

La presentazione ufficiale della nuova Grand Cherokee L a tre file ha lasciato un po’ di amaro in bocca a chi si aspettava anche l’allestimento Trailhawk all’interno della gamma. Dunque, sono iniziate ad emergere molti dubbi circa la disponibilità di questa variante orientata all’off-road.

Grazie ad alcune foto spia pubblicate nelle scorse ore su Internet da Mopar Insiders, possiamo dare un primo sguardo a un prototipo completamente camuffato della Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2022 a cinque posti. Sembra che questo allestimento sarà disponibile esclusivamente per il modello a due file di sedili.

Jeep Grand Cherokee Trailhawk: ecco un primo prototipo avvistato per strada

La nuova generazione del SUV off-road dovrebbe ereditare tutte le varie caratteristiche presenti sul modello attuale tra cui il leggendario sistema 4×4 Quadra-Drive II con differenziale elettronico a slittamento limitato posteriore, una versione unica delle sospensioni pneumatiche Quadra Lift sviluppata appositamente per questa variante e il sistema Selec-Speed Control con Hill Ascent Control.

Oltre a questo, ci aspettiamo delle piastre paramotore per proteggere il veicolo durante l’attraversamento di terreni insidiosi. La Jeep Grand Cherokee Trailhawk attuale offre la possibilità di scegliere fra un motore Pentastar V6 da 3.6 litri e il più potente Hemi V8 da 5.7 litri, entrambi abbinati a una trasmissione automatica a 8 velocità.

La variante V6 è in grado di trainare fino a 2812 kg mentre quella V8 fino a 3266 kg. Tutti questi numeri corrispondono alla nuova Grand Cherokee L a tre file, quindi possiamo aspettarci le stesse caratteristiche anche sul modello con 5 sedili.

Dando un’occhiata alle foto spia, notiamo che la parte frontale sarà molto simile a quella della Grand Cherokee L Overland 2021. Inoltre, ci sono dei ganci traino presenti sulla parte frontale che dovrebbero essere verniciati in rosso come di consueto per la variante Trailhawk. Non mancheranno una telecamera frontale con visione a 360°, degli pneumatici Goodyear Wrangler Territory All-Terrain (gli stessi utilizzati sul Ram 1500 TRX) e dei cerchi in alluminio a cinque doppie razze da 18”.

La presentazione ufficiale della Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2022 dovrebbe avvenire questa estate mentre la produzione dovrebbe partire nello stabilimento di Jefferson (Michigan) quest’autunno.

