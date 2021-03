Car sharing LeasysGO! della Fiat Nuova 500 elettrica: a Milano 

Fra i vari modi per assaggiare l’auto a batteria, c’è il noleggio: la usi, la provi e controlli se ti piace e se fa al caso tuo. Anche per questo, è importante il car sharing LeasysGO! della Fiat Nuova 500 elettrica, che sta per sbarcare a Milano. Saranno 400 nella flotta.

L’accordo è a due. Il Comune lombardo e Leasys: brand Stellantis, controllata di FCA Bank. E il car sharing è noto a tutti: un noleggio lampo della vettura in condivisione; si spende in base al numero di minuti di utilizzo del veicolo. Il lancio, atteso entro le prossime settimane, avverrà a un anno esatto dall’evento di presentazione a Milano della citycar elettrica del brand Fiat.

Marco Granelli, assessore alla Mobilità del Comune di Milano, spinge da tempo sulla sharing mobility. Specie quella elettrica. D’altronde, proprio Milano ha visto nascere il car sharing delle smart bianche nel 2013 (Car2go, confluito in DriveNow). Oltre al servizio delle Fiat 500 rosse endotermiche: Enjoy. Una realtà consolidata che in questi anni che limita l’utilizzo dei veicoli privati senza penalizzare il bisogno di muoversi dei cittadini.

Ma dove si ricaricano le 500 elettriche? A disposizione un’infrastruttura di ricarica in via di sviluppo ma già efficiente con 500 punti già presenti e altri 230 punti in via di approvazione e realizzazione. Inoltre, progressivamente, e massimo entro il 2023, come stabilito dal Regolamento per l’aria, tutti i punti di vendita di carburante si dovranno dotare di infrastrutture di ricarica. Dove c’è la pompa di benzina e diesel, dovrà esserci la colonnina elettrica.

La flotta LeasysGO! ha già debuttato a Torino, grazie a una flotta di oltre 300 vetture. Le 400 auto presto disponibili a Milano saranno free floating, potranno quindi essere utilizzate dai clienti all’interno dell’area di copertura senza alcuna limitazione e vincoli di parcheggio. Per la ricarica verrà utilizzata l’ampia rete di colonnine elettriche pubbliche presenti in città a cui si aggiungeranno 3 hub di ricarica Leasys dedicati alla flotta di Nuove 500 elettriche. Ha partecipato allo sviluppo del progetto anche il team e-Mobility di Stellantis che ha messo a disposizione tutte le competenze necessarie e l’ecosistema complessivo.

Trattandosi di un’auto in car sharing, il parcheggio sarà gratuito, così come la ricarica, interamente gestita dal team di LeasysGO!, garantendo la certezza di trovare sempre una delle Nuove 500 carica e pronta all’uso. A beneficio dell’ambiente.

Solo una dritta ai consumatori: quando prendete una qualsiasi auto a noleggio, informatevi sulle penali in caso di danni, furto, incidenti, sinistri di ogni genere.

