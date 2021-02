LeasysGO! ora disponibile per collegare Torino agli aeroporti Malpensa e Caselle

Il percorso di LeasysGO! nel mondo del car sharing prosegue in maniera spedita. Ora infatti il car sharing completamente elettrico di LeasysGO! prevede anche l’interessante possibilità del servizio shuttle. In questo modo si potrà avere a disposizione, in sharing, una Nuova Fiat 500 Elettrica per viaggiare da Torino verso gli aeroporti di Milano Malpensa o di Torino Caselle e viceversa.

Una alternativa interessante

La notizia arriva soltanto poche settimane dopo dall’apertura al pubblico di LeasysGO!, ovvero il primo car sharing che ha come protagonista esclusivamente la Nuova 500 Elettrica. Con questa nuova introduzione, FCA Bank in accordo con la sua controllata Leasys punta in questo modo ad ampliare i confini di un progetto innovativo grazie all’idea di un servizio shuttle che permette di collegare Torino (vera capitale della mobilità sostenibile) con gli aeroporti più vicini e utilizzati.

In questo modo sfruttando la nuova modalità, il servizio LeasysGO! prevede il noleggio della Nuova 500 Elettrica facente parte della flotta a disposizione per raggiungere da Torino gli aeroporti di Milano Malpensa e di Torino Caselle lasciando poi la Nuova 500 presso il Leasys Mobility Store presente presso i due aeroporti. Come si accennava, il servizio si può applicare sia da Torino verso gli aeroporti citati, sia partendo invece da Milano.

La Nuova 500 Elettrica che permette di raggiungere Malpensa o Caselle potrà essere noleggiata da qualsiasi punto all’interno del Comune di Torino. Il tutto senza che venga applicato alcun sovrapprezzo: il tempo necessario per percorrere l’intera tratta per l’aeroporto di Milano Malpensa, della durata media di circa 90 minuti, e di circa 30 minuti per quello di Caselle, sarà conteggiato nei 120 minuti di plafond disponibili ogni mese al costo mensile di 19,99 euro; se invece il plafond mensile è già stato utilizzato, il costo applicato sarà di 0,29 euro al minuto con un costo massimo giornaliero fissato in 43,50 euro.

Ma non è finita qui: LeasysGO! raggiungerà nel corso del 2021 anche la città di Milano, per poi toccare Roma, Valencia e Lione.

