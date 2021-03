Carlos Tavares: ‘La mancanza di parti andrà avanti per mesi’

Il problema della mancanza di componenti nel settore automobilistico non verrà risolto a breve. Questa è l’opinione di Carlos Tavares, presidente del gruppo Stellantis. L’esecutivo, giunto in Brasile nel mezzo di una pandemia per visitare le strutture del nuovo colosso automobilistico, stima che la scarsità di semiconduttori dovrebbe durare per tutto l’anno 2021.

“La situazione si trascinerà per diversi mesi, non finirà in breve tempo”, ha detto il dirigente giovedì (11). Tavares ha detto che i primi segnali che qualcosa sarebbe andato storto vi sono stati tra settembre e ottobre 2020, un momento in cui l’industria automobilistica sembrava riprendersi. Tuttavia, le aziende che producono computer e smartphone sono state più agili e hanno praticamente acquistato tutti i chip e i semiconduttori disponibili. La produzione è concentrata in Asia, principalmente a Taiwan.

È per ridurre i costi e proteggersi da movimenti di mercato come questo che le case automobilistiche e i loro fornitori devono stabilire partnership e fusioni. La visita di Carlos Tavares in Brasile fa parte di questo processo. Presto, una fabbrica nazionale che produce auto di origine francese potrebbe ricevere un modello italiano o una Jeep americana sulle sue linee di montaggio. E viceversa. La nuova dinamica di fabbrica è stata confermata dall’esecutivo.

Si tratta di un cambiamento radicale, che porta Carlos Tavares a mostrare ottimismo nonostante tutti i problemi del momento. Il tono critico che di solito lo accompagna è stato quello di Amsterdam, città scelta come quartier generale dell’azienda. “L’America Latina ha un grande potenziale da sempre, ma ha anche una grande volatilità. Quando passa attraverso un punto basso, la fase successiva è un punto alto”, ha detto il dirigente. “L’aumento del tasso di vaccinazione migliorerà ovviamente la situazione del mercato”.

