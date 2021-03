Frederic Vasseur positivo al Coronavirus: non partecipa ai test già in corso di svolgimento in Bahrain

Con i test pre stagionali che hanno aperto oggi la stagione di Formula 1 2021 in Bahrain, è di certo una brutta notizia quella che coinvolge l’Alfa Romeo Racing e il suo management. Il team italo elvetico ha infatti già annunciato ieri che il team principal Frederic Vasseur è risultato positivo al test relativo al COVID-19: ne deriva che Vasseur oggi non è infatti presente nel paddock del Sakhir per il debutto su pista della nuova C41 con la quale l’Alfa Romeo si presenta al Mondiale di Formula 1 attuale.

Vasseur al momento è in auto isolamento

Al momento quindi Frederic Vasseur si trova in auto isolamento dopo essere risultato positivo ad un tampone al quale si era sottoposto prima della partenza verso il Bahrain. Tuttavia successivamente Vasseur era risultato negativo ad un ulteriore tampone ripetuto un paio di giorni dopo il primo esito positivo sulla base dei protocolli sanitari stabiliti dalle autorità francesi.

Al momento pare che Vasseur non abbia sintomi riconducibili al Coronavirus, ma nell’interesse della sicurezza degli altri membri dell’Alfa Romeo Racing e di tutto il paddock del Circus ha preferito seguire la strada dell’isolamento volontario. Di conseguenza non lo vedremo in questi pochi giorni di test in Bahrain, ma proseguirà comunque il suo lavoro da remoto almeno per i prossimi sette giorni, rimanendo comunque pienamente operativo, nella speranza di riuscire a formalizzare un rientro per la prima stagionale che la Formula 1 metterà in pratica sempre in Bahrain.

Di conseguenza a gestire Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi non ci sarà alcun sostituto che farà le veci di Vasseur. In Alfa Romeo comunque non c’è il timore che la condizione di Vasseur possa influenzare le operazioni e le modalità di approccio all’attuale tre giorni di test che apre la stagione del team italo elvetico: ad oggi infatti solamente Vasseur è risultato positivo al Coronavirus.

Statement by the Alfa Romeo Racing ORLEN Team 🗞 pic.twitter.com/8L2Cx0DxL0 — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) March 11, 2021

