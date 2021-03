All’asta una bellissima Alfa Romeo Giulia GTC del 1965

Il 25 marzo alle ore 16:00, Aste Bolaffi proporrà all’asta una serie di vetture davvero interessanti che vanno dagli anni ‘50 fino ai primi 2000. Fra le 49 auto spicca una bellissima Alfa Romeo Giulia GTC del 1965 con telaio n°AR755420.

Secondo la descrizione dell’asta, la vettura è stata costruita nel 1965 per il mercato del Belgio e successivamente importata in Spagna. In Italia, invece, l’auto è arrivata nel 2015 con documenti spagnoli ed è pronta per essere immatricolata. In base a quanto affermato da Aste Bolaffi, questa Giulia GTC proviene da un’importante collezione di auto.

Alfa Romeo Giulia GTC: Aste Bolaffi sta proponendo all’asta un raro esemplare della cabrio

Originariamente, la vettura era dipinta esternamente in colore amaranto ma in Spagna è stata riverniciata in rosso 502. Oltre a questo, è stata sostituita la capote con una di colore blu scuro e rifatto il rivestimento dei sedili e della panchetta posteriore in pelle nera. I pannelli delle portiere e i rivestimenti laterali posteriori sono originali e sempre di colore nero.

L’annuncio dell’asta riporta che questa Alfa Romeo Giulia GTC del ‘65 si presenta in ottime condizioni con fondi sani, verniciatura discreta e plancia ben conservata con radio dell’epoca. Il motore è stato completamente revisionato ed è efficiente. Si tratta di un motore bialbero da 1.6 litri capace di sviluppare una potenza di 106 CV.

Prodotta per un solo anno, dal 1965 al 1966, la carrozzeria Touring si è occupata di ottimizzare il progetto per irrobustire la struttura della cabrio senza aumentarne il peso rispetto alla versione coupé progettata da Bertone.

Anche se ne viene riportata una produzione di soli 1000 esemplari, in realtà il numero reale prodotto pare sia addirittura inferiore a non più di 630 vetture. In conclusione, Aste Bolaffi stima che in questa Alfa Romeo Giulia GTC del 1965 possa essere venduta a un prezzo compreso fra 60.000 e 75.000 euro.

