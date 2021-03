Jeep Wrangler Volcanic Moss Black Hawk è un nuovo progetto di Kahn Design

Le Jeep sono state sempre un banco di prova perfetto per le varie società di tuning di tutto il mondo, soprattutto la Jeep Wrangler. Questa vettura viene spesso modificata per migliorare le sue capacità off-road ma alcuni tuner hanno pensato anche di tirare fuori il suo lato lussuoso per distinguerla dalla massa.

Un esempio è la Jeep Wrangler Volcanic Moss Black Hawk realizzata da Chelsea Truck Company (CTC). Per diversi anni, questa azienda britannica ha convertito tantissimi veicoli, da Land Rover a Mercedes. Questo particolare progetto è caratterizzato principalmente da aggiornamenti estetici che sicuramente la fanno risaltare tra la folla.

Jeep Wrangler Volcanic Moss Black Hawk: Kahn Design svela la sua ultima build personalizzata

Afzal Kahn, capo designer di Kahn Design, ha optato per un look aggressivo. Infatti, la Wrangler Volcanic Moss Black Hawk dispone di passaruota anteriori e posteriori più larghi, paraurti anteriore ridisegnato e barra luminosa a LED a tutta lunghezza posizionata sulla parte superiore del parabrezza. Da notare che le luci di marcia diurna a LED sono state montate più in basso.

La speciale Wrangler è dotata poi di tetto rimovibile, speciali cerchi da 20” in nero satinato e pneumatici off-road Cooper STT PRO. A livello meccanico, l’azienda di aftermarket non ha apportato molte modifiche. ll SUV custom è dotato di un nuovo impianto di scarico e un kit di sollevamento delle sospensioni di cui purtroppo non conosciamo le dimensioni.

All’interno, Kahn Design ha utilizzato prettamente l’arancione su sedili, braccioli delle portiere e vano portaoggetti centrale. La Jeep Wrangler Volcanic Moss Black Hawk proposta in questo articolo è disponibile ad un prezzo di 49.999 sterline (58.294 euro). Tuttavia, ogni singolo componente presente su questo esemplare può essere acquistato separatamente.

