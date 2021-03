Jeep Wrangler 4xe First Edition: ecco quanto costa in Spagna

Tutto è pronto per l’arrivo della nuova Jeep Wrangler 4xe ai concessionari spagnoli. La tanto attesa variante ibrida plug-in dell’iconica e popolare Jeep Wrangler è ora una realtà. Il SUV americano è impegnato nell’elettrificazione e, per celebrare con stile il suo lancio commerciale in questa parte del mondo, Jeep ha presentato la speciale First Edition.

La nuova Jeep Wrangler 4xe First Edition è ordinabile in Spagna: ecco quanto costa

La nuova Jeep Wrangler 4xe First Edition, oltre a celebrare l’arrivo della Wrangler ibrida plug-in, si caratterizza per avere una ricca dotazione di serie. Le prime unità saranno disponibili presso i rivenditori europei dalla prossima estate. A proposito, questa edizione speciale può essere acquistata solo online sul sito ufficiale del marchio.

Coloro che sono interessati a ottenere la nuova Jeep Wrangler 4xe First Edition non avranno molte opzioni di configurazione a loro disposizione. Questo in quanto Jeep la descrive come una versione “all-inclusive”. Tuttavia, ci sono due colori di carrozzeria tra cui scegliere: Granite Crystal e Glossy White. A questo vanno aggiunti dettagli specifici in Granite Crystal e le ruote da 18 pollici.

Il cuore della nuova Wrangler 4xe First Edition è un propulsore ibrido plug-in . Il personaggio principale è un motore turbo benzina da 2,0 litri accompagnato da due motori elettrici . La potenza totale raggiunge i 380 CV ed è gestita da un cambio automatico TorqueFlite a otto rapporti. E come potrebbe essere altrimenti, ha un sistema di trazione 4×4 .

L’autonomia elettrica raggiunge i 50 chilometri. Inoltre, tramite un selettore della modalità di guida possiamo scegliere tra i profili Hybrid, Full Electric ed E-Save, per adattare il funzionamento della meccanica ibrida plug-in in base ad ogni situazione. È anche importante notare che indosserà il bollino ambientale 0 Emissioni della DGT (Direzione generale del traffico) con tutti i vantaggi di mobilità che comporta. In Spagna la vettura può essere acquistata a partire da 73.900 euro al netto di incentivi e promozioni varie.

