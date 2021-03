Fiat: 4 sue auto tra le più rubate in Brasile

Ituran Brasil, leader mondiale nel monitoraggio dei veicoli, ha rilasciato in una conferenza stampa annuale tenutasi mercoledì scorso un elenco con i dati dei veicoli più rubati durante l’anno 2020 in tutto il Brasile. Questa ricerca mette in evidenza come nella top ten delle auto più rubate nel paese latino americano vi siano ben 4 modelli di Fiat. La principale casa automobilistica italiana dunque in Brasile non domina solo la classifica delle nuove auto più vendute ma anche quella delle più rubate.

Tra le 10 auto più rubate in Brasile nel 2020 vi sono ben 4 veicoli di Fiat: Siena, Uno, Fiorino e Palio

Secondo questa ricerca il veterano Volkswagen Voyage è risultato essere il modello più rubato, con il 2,6% dei casi totali, seguito da Renault Logan con il 2,5% e Fiat Siena con il 2,3%. Oltre a Siena troviamo altre 3 auto di Fiat. Al sesto posto la Uno, all’ottavo Fiorino e al nono Palio. Appare evidente come i ladri in Brasile preferiscano ancora le berline ai SUV. Ecco la classifica completa qui sotto:

Classifica delle auto più rubate in Brasile nel 2020

Volkswagen Voyage: 2,6%

Renault Logan: 2,5%

Fiat Siena: 2,3%

Chevrolet Onix: 2%

Chevrolet Prisma: 2%

Fiat Uno: 2%

Ford Ka: 2%

Fiat Fiorino: 2%

Fiat Palio: 1,9%

Hyundai HB20: 1,9%

Ti potrebbe interessare: Fiat o Chevrolet: chi terminerà l’anno in vetta alla classifica delle auto più vendute in Brasile?

Ti potrebbe interessare: Stellantis: licenziamenti, cassa integrazione, cali di produzione, iniziano i problemi di FCA-PSA

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI