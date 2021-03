Piero Ferrari: “non ha senso spendere milioni per soluzioni che contribuiscono poco allo show”

È un fiume in piena Piero Ferrari. Il vicepresidente della Ferrari ha discusso infatti di svariati argomenti con Motorsport.com puntando però un faro sulla questione relativa alla segretezza delle soluzioni tecniche nonostante oggi si spendano in Formula 1 “cifre astronomiche” per dirla con le sue parole.

Insomma, secondo Piero Ferrari la Formula 1 dovrebbe rivalutare le modalità di presentazione agli appassionati del Circus visto che tra l’altro oggi come oggi mancano anche le esperienze dal vivo e la Formula 1 viene seguita solamente in televisione o tramite altri canali ufficiali; ma non in presenza.

Il ritorno a Le Mans farà bene alla Ferrari

L’annuncio del ritorno nel WEC da parte di Ferrari, a partire dal 2023, “è una gran bella cosa. Non ho avuto modo di approfondire il regolamento dell’Hypercar, ma mi auguro che poi non ci siano sorprese come in passato, quando con il BoP hanno fatto vincere chi volevano loro. Torneremo dopo 50 anni e e tutto questo avrà un grande impatto”, ha ammesso Piero Ferrari.

Il monito lanciato dal vicepresidente della Ferrari è però quello relativo al basso appeal del Circus nei tifosi. Piero Ferrari ha infatti ammesso che “oggi disponiamo di monoposto velocissime con una tecnologia molto avanzata che però non conosce nessuno”. Un fattore effettivamente particolarmente realistico. D’altronde come specificato dallo stesso Piero Ferrari, la Formula 1 spende oggi cifre sempre più considerevoli “per poi tenere tutto nascosto”.

Secondo Ferrari col fatto che oggi i Gran Premi vengono seguiti esclusivamente in televisione, manca quel feeling con la velocità che in televisione però non fornisce le medesime sensazioni “ciò che arriva alla gente è qualcosa di diverso” ha aggiunto Ferrari. È qui che Piero Ferrari ha aggiunto che secondo il suo parere non ha senso investire “cifre enormi su soluzioni che contribuiscono poco allo show”.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI