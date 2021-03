Ferrari 488 GTE sfreccia su una pista bagnata | Video

La Ferrari 488 GTE è una delle vetture da corsa utilizzate nel Motorsport dalla casa automobilistica modenese. Quest’auto è stata costruita dal reparto Competizioni GT del cavallino rampante per correre nelle gare di endurance.

La 488 GTE è stata concepita come sostituta della 458 GT2, utilizzando la 488 GTB come base di partenza. La supercar è nata seguendo i regolamenti dell’Automobile Club de l’Ouest/FIA LM GTE introdotti per la stagione 2016 e attualmente gareggia nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, nel FIA World Endurance Championship e nella European Le Mans Series.

Ferrari 488 GTE: un esemplare si diverte ad alta velocità su un circuito con asfalto bagnato

Il debutto ufficiale della Ferrari 488 GTE avvenne in occasione della 24 Ore di Daytona del 2016 con i team Scuderia Corsa e Risi Competizione. La presentazione ufficiale dell’auto da corsa avvenne in occasione delle Finali Mondiali 2015 sul Circuito del Mugello assieme alla variante GT3.

Al lancio, purtroppo, sono stati rivelati pochissimi dettagli sulla vettura ma sappiamo che sotto il cofano è presente lo stesso motore V8 biturbo da 3.9 litri utilizzato sulla 488 GTB. Si tratta di un’unità a otto cilindri denominata F154 CB capace di sviluppare una potenza di 670 CV a 8000 g/min e una coppia massima di 760 nm a 3000 g/min.

Rispetto al modello precedente, l’auto vanta una livrea più metallizzata, un pianale in alluminio e una cella per il pilota realizzata in acciaio. Inoltre, abbiamo un diffusore di grandi dimensioni, una finestrella di sicurezza sul tettuccio per consentire al pilota di uscire in caso di problemi e un alettone rialzabile e più largo.

Modifiche sono state applicate anche all’impianto di scarico con terminali separati per incidere sui flussi nel diffusore. Dopo la galleria fotografica trovate un video pubblicato su YouTube da Varryx che ci mostra una Ferrari 488 GTE in azione su una pista bagnata.

