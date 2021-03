Peugeot 208: debutta in Spagna il nuovo allestimento Allure

Il motore meno potente disponibile nella gamma della Peugeot 208 proposta in Spagna è il benzina PureTech da 1.2 litri con tre cilindri che sviluppa una potenza di 75 CV e 118 nm di coppia massima. Questo propulsore viene offerto esclusivamente assieme a un cambio manuale a 5 marce e alla trazione anteriore.

Il marchio di Stellantis sostiene che questo powertrain consuma mediamente 5,3 litri ogni 100 km ed emette 119 g/km di CO2. Nelle scorse ore, il brand di Stellantis ha deciso di aggiungere un nuovo allestimento alla gamma della Peugeot 208 che permette di accedere a questo motore: il suo nome è Allure.

Peugeot 208: il PureTech 1.2 da 75 CV ora è disponibile anche con l’allestimento Allure

Tale variante offre una dotazione completa di equipaggiamenti di serie e un design esterno elegante. Questa è la 208 più equipaggiata e meno potente che è possibile acquistare in Spagna. Di serie abbiamo alzacristalli elettrici, specchietti retrovisori esterni regolabili e richiudibili elettricamente con funzione riscaldamento, climatizzatore automatico, sistema di avviamento senza chiave, chiusura centralizzata con telecomando, specchietto retrovisore interno con funzione antiriflesso, display touch da 7 pollici, radio DAB, Bluetooth e quattro porte USB.

Non è finita qui poiché airbag multipli, sensori di pressione degli pneumatici, freno di stazionamento elettrico, sistema di assistenza alla partenza in salita, fari EcoLED con luci diurne a LED, riconoscimento esteso dei segnali stradali, cruise control, sensori di parcheggio, volante multifunzione rivestito in pelle, sensore pioggia, cerchi in lega da 16”, sedile del conducente regolabile in altezza e altro ancora.

Uno dei principali contro del tre cilindri PureTech da 75 CV è il suo livello di prestazioni che in alcune situazioni non si rivela all’altezza. Inoltre, questo propulsore viene offerto esclusivamente con cambio manuale a 5 marce. Per quanto riguarda il prezzo, la Peugeot 208 Allure è disponibile a 18.400 euro e si posiziona al vertice della gamma dopo Like, Active, Active Pack e Business Line.

