Jeep Grand Cherokee 4xe avvistata in nuove foto spia

La nuova Jeep Grand Cherokee 4xe ibrida plug-in è stata avvistata sotto forma di prototipo assieme ad altri veicoli di prova a due file. La casa automobilistica americana ha già annunciato l’arrivo di una Grand Cherokee L a tre file plug-in hybrid con la denominazione 4xe ma queste nuove foto spia confermano l’esistenza della variante “alternativa” anche per il modello a cinque posti.

Stellantis ha già confermato i suoi piani per espandere ulteriormente la gamma 4xe in Europa. Al momento, il marchio utilizza un gruppo propulsore ibrido plug-in composto da un motore a quattro cilindri turbo e un propulsore elettrico per una potenza complessiva pari a 380 CV e 637 nm di coppia massima.

Jeep Grand Cherokee 4xe: un prototipo completamente camuffato è stato avvistato per strada

Ovviamente, è presente una batteria che permette alla vettura di viaggiare in modalità 100% elettrica per alcuni km. Per la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe, però, il brand di Stellantis potrebbe utilizzare un motore diverso. Negli Stati Uniti si parla del Pentastar V6 da 3.6 litri o dell’Hemi V8 da 5.7 litri elettrificati.

Al momento, Jeep non ha ancora confermato nulla sulla versione a due file a parte le basi ma ci aspettiamo gran parte delle caratteristiche prese dal modello a sette posti. Alcune recenti indiscrezioni hanno rivelato che il gruppo automobilistico potrebbe essere quasi pronto a presentare la prossima generazione di motori endotermici a benzina, incluso un sei cilindri in linea potenziato che potrebbe prendere il posto di alcuni dei modelli che ora utilizzano gli Hemi V8.

Inoltre, una variante del motore turbo da 2 litri usata sulla Wrangler potrebbe essere presa in considerazione per la Grand Cherokee a tre file. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno in rete ulteriori informazioni sulla variante ibrida plug-in del famoso SUV.

