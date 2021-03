Stellantis: pubblicati i guadagni di Elkann e Agnelli, ecco le cifre

Notizia di oggi dal Mondo Stellantis è quella delle remunerazioni dei vertici del gruppo per l’Italia, cioè John Elkann e Andrea Agnelli.

Nel segno della totale trasparenza il colosso dell’Automotive ha pubblicato anche questi dati dopo aver pubblicato i dati economici relativi al 2020. Naturalmente Stellantis non ha pubblicato solo i dati relativi ad Elkann e Agnelli, ma anche le retribuzioni di tutti gli altri dirigenti, non solo quelli di Fca ma anche di Psa, cioè le due aziende che dopo la fusione, hanno dato i natali a quello che oggi rappresenta il 4° gruppo più importante al Mondo nel settore Automotive.

Da Stellantis i guadagni di Agnelli ed Elkann

Il gruppo Stellantis quindi, ha messo in evidenza ciò che hanno guadagnato i dirigenti del gruppo, anche quelli più noti e popolari. Per esempio, l’Amministratore Delegato di Fiat, il Ceo Mike Manley, nell’ultimo anno ha guadagnato come AD 11,73 milioni di euro. Naturalmente non tutto stipendio, perché questo ammonta a 1,22 milioni di euro. Nel computo dei quasi 12 milioni incassati dal Ceo, anche 3 milioni per il suo piano previdenziale e 7,38 milioni come incentivi. Cifre rilevanti quelle che Stellantis ha fatto trapelare e di cui parla anche il sito “Investing.com”.

Per John Elkann invece, il 2020 ha portato 2,39 milioni di euro. Nulla di eccezionale per il rampollo di casa Agnelli e neo presidente del gruppo dal momento che nel 2016 aveva sfiorato i 14 milioni di euro.

Richard Palmer, direttore finanziario del gruppo FCA, ruolo confermato anche in Stellantis, ha incassato 1,15 milioni di euro di stipendio 2020, con incentivi e spese per oltre 3,30 milioni.

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, presente nel Consiglio di Amministrazione di Stellantis, ha invece ricevuto 45.888 euro per il suo ruolo in FCA nel 2020.

La distribuzione delle azioni Faurecia

Altra notizia importante proveniente dal Mondo Stellantis è quella relativa alla distribuzione di azioni ordinarie Faurecia ai titolari delle azioni ordinarie Stellantis. Si tratta di una distribuzione con condizione e limite importo a 54.297.006 di azioni e 308 milioni di danaro liquido.

Cifre queste provenienti da ciò che ha prodotto la vendita di azioni ordinarie Faurecia da parte di PSA. La distribuzione di questi benefit però devono ancora essere autorizzate. Questo non vuol dire che ci sono problematiche e intoppi, anche perché tutte le formalità burocratiche previste dallo Stato olandese dove Stellantis ha sede, sono state espletate.

Si tratta soltanto della normale attesa per la necessaria approvazione del pagamento della distribuzione da parte dell’Assemblea Straordinaria Stellantis, che tra l’altro è prevista per lunedì prossimo, 8 marzo 2021.

