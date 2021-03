Jeep: il nuovo SUV a sette posti avvistato in Svezia

Jeep sta attualmente lavorando su un nuovo SUV a sette posti basato sulla Jeep Compass. La conferma arriva da un prototipo completamente camuffato immortalato in alcune foto spia mentre effettuava dei test in Svezia. Nonostante la presenza di parecchia mimetizzazione, possiamo dare un’occhiata al suo design.

Innanzitutto, la parte frontale sarà molto simile a quella dell’attuale Compass con la stessa griglia anteriore e quasi sicuramente gli stessi fari. Le proporzioni del veicolo sono particolarmente evidenti se visto di lato poiché troviamo delle porte posteriori estese e una linea del tetto più lunga.

Jeep: il prototipo del nuovo SUV a tre file è stato visto in Svezia durante dei test

Oltre a questo, il passo del veicolo è stato allungato per permettere l’installazione della terza fila di sedili. Purtroppo, il camuffamento e le luci posteriori false rendono difficili scoprire quali modifiche saranno apportate al retro del misterioso SUV a sette posti.

Viste le basi della Compass, molto probabilmente l’abitacolo del veicolo sarà molto simile a quello del fratello minore. Dunque, possiamo aspettarci un sistema di infotainment con display touch da 10.25 pollici e un quadro strumenti digitale da 10.1 pollici.

Dato che manca ancora parecchio alla presentazione ufficiale, non abbiamo ancora dettagli circa le motorizzazioni utilizzate sulla nuova Jeep a sette posti. Tuttavia, possiamo avanzare alcune ipotesi come la presenza di un turbo diesel da 2 litri con circa 300 CV di potenza, trazione integrale e trasmissione automatica a 9 rapporti.

È probabile anche l’installazione di un turbo benzina più piccolo da 1.3 litri con 180 CV di potenza e trazione anteriore riservato ad alcuni mercati. Per quanto riguarda il nome finale, quasi sicuramente la casa automobilistica americana non utilizzerà il nome Jeep Compass. Al momento sappiamo che il misterioso SUV a tre file è conosciuto internamente con il nome in codice H6.

