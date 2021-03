Questa Dodge Challenger R/T del 1970 costa più di una Hellcat

La Dodge Challenger dei primi anni ‘70 sono tra la muscle car classiche più desiderabili d’America. In generale, sono auto non eccessivamente costose ma alcuni esemplari con configurazioni ed optional rari possono costare parecchio. La Challenger R/T in verde metallizzato proposta in questo articolo ne è l’esempio.

Sebbene la casa automobilistica statunitense abbia costruito circa 2500 esemplari di Challenger R/T per il model year 1970, questa è unica nel suo genere poiché vanta diversi optional. Fra le caratteristiche più interessanti abbiamo un raro pacchetto SE con finestrino posteriore più piccolo, cambio con impugnatura a pistola rifinita in legno e sedili avvolgenti in vinile e stoffa.

Dodge Challenger R/T: questo esemplare del 1970 in vendita è molto speciale

Oltre a questo, la Dodge Challenger R/T in questione è dotata di doppio clacson, lavavetri elettrici e quadro strumenti e sospensioni Rallye. L’elenco continua con promemoria per l’accensione dei fari, tergicristalli a velocità variabile e proiettore del cruscotto. È probabilmente una delle Challenger più costose costruite in quell’anno ed è parecchio difficile trovarne una simile nel mercato dell’usato. Chiunque abbia acquistato questa muscle car del 1970, voleva che fosse la più lussuosa in circolazione.

L’unica cosa che non c’entra molto è il motore. Anche se il marchio di Stellantis proponeva in quell’anno il potente Hemi V8 da 7 litri, questa Challenger R/T è equipaggiata dal Magnum V8 da 6.3 litri con potenza di 335 CV. Sicuramente l’Hemi sarebbe stato meglio ma il Magnum è comunque capace di offrire ancora delle buone prestazioni.

Accanto all’unità è presente un cambio manuale a 4 velocità. Questa è anche un’opzione in quanto di serie veniva offerto un manuale a 3 rapporti. Soltanto 400 R/T sono state consegnate con questa trasmissione contro le oltre 2000 unità con cambio automatico opzionale.

Secondo il venditore, questa Challenger R/T del 1970 è stata di proprietà di uno degli agenti di Jay Leno. Non è esattamente un’auto appartenuta a una celebrità ma è sicuro che Leno l’ha guidata qualche volta.

Date le condizioni pari al nuovo, i numeri corrispondenti, la documentazione completa e i vari optional, Antique Auto of Canada chiede 79.500 dollari (66.017 euro) per portarsi a casa questa Dodge Challenger R/T del ‘70. Parliamo di quasi 20.000 dollari in più rispetto a una moderna Challenger SRT Hellcat e lo stesso prezzo di una Hellcat Redeye Widebody.

