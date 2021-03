Dove ritiro gli acquisti in e-commerce? Dal benzinaio. Da IP e Poste italiane la rete di servizi integrati. Vai alla stazione di servizio per fare il pieno di verde o di diesel, e intanto ritiri quanto attendevi: magari un acquisto in e-commerce.

Dove ritiro gli acquisti in e-commerce? Ecco l’accordo

Poste Italiane e IP hanno siglato un accordo in esclusiva per fare diventare le stazioni di servizio punti di ritiro dedicati agli acquisti on-line, alla spedizione di pacchi preaffrancati e di resi dai principali siti e-commerce che aderiscono alla Rete PuntoPoste. Per ora, 40 punti vendita in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. Obiettivo a favore dell’automobilista: ridurre tempo e spostamenti. Unisci il pieno col pacco.

Come ricevere pacchi? Basterà indicare il distributore preferito, in alternativa al proprio domicilio, in fase di acquisto dei prodotti su uno dei siti e-commerce aderenti alla rete PuntoPoste. Il cliente potrà ritirare il suo pacco presentando al gestore il codice ricevuto via SMS o via e-mail.

In caso di reso di un acquisto online, il cliente effettuerà la procedura di restituzione utilizzando il codice pacco di vettura messo a disposizione dal sito e-commerce. Attualmente i Punto Poste sono 40 si sommano agli oltre 160 Lockers InPost già presenti presso le stazioni di servizio a marchio IP disponibili per ritirare gli acquisti in autonomia.

Consegna e-commerce: Lombardia all’avanguardia

Ricordiamo che, In Lombardia, Poste Italiane può contare su 1868 Uffici Postali e 1528 punti di consegna e ritiro, tra i quali 1333 tabaccai, 4 negozio KiPoint, 73 tra punti Carrefour e Indabox e 118 Lockers automatici. Ovviamente, le promesse sono che tutto il servizio si svolga in modo efficiente: saranno i consumatori a stabilire che sia così. Idem per gli automobilisti che ricevono pacchi nei punti di rifornimento di benzina e gasolio.

