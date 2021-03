Incentivi auto Lombardia già finiti. Boom di richieste, perché gli italiani hanno fame di vetture nuove. Alle 12 di oggi sono state prenotate tutte le risorse del bando, pari a 16,2 milioni di euro. Esaurendo la dotazione a disposizione. Sono ancora disponibili, invece, le risorse del bando per l’acquisto di motoveicoli e ciclomotori non inquinanti.

Incentivi auto Lombardia già finiti: in arrivo altri soldi?

Le prenotazioni tramite i concessionari sono state 3.209. L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, definisce il bando un successo al di là delle aspettative. L’ente non pensava che le risorse si sarebbero esaurite in così poco tempo. Evidentemente il bando ha intercettato un bisogno reale dei cittadini.

E ora? Nei prossimi giorni, Cattaneo valuterà insieme al presidente della Regione Attilio Fontana, alla Giunta e con il Governo se sussistono le condizioni di poter integrare il bando con ulteriori risorse. Oltre la metà dei contributi richiesti è per auto a emissioni zero.

Ecobonus statali in esaurimento

Morale: la Lombardia ha finito i soldi per le auto. Lo Stato li ha quasi finiti. Per benzina e diesel, volatilizzati. Resta qualcosa (poco) per elettriche e ibride plug-in. La domanda di macchine nuove in Lombardia e in tutta Italia è enorme. Un fattore straordinario da sfruttare: per l’ambiente, la sicurezza stradale e l’aumento del Pil. Lo Stato ha solo da guadagnarci, grazie all’Iva.

Spetterà al Governo Draghi valutare se e come stanziare altri soldi per le auto. Per ora, è stato uno stillicidio: poco per volta. E con emendamenti ad altri provvedimenti. Chissà che l’Italia non si decida a fare come in Francia e Germania: miliardi su miliardi di euro a favore dell’auto, traino dell’economia, motore del Pil. Con l’italiano ancora vivo, vegeto, lucido, pronto a comprare l’auto per proiettarsi nel futuro. La Lombardia insegna e traina il gruppo.

