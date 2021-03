Stellantis: ottimo risultato in Messico a febbraio grazie a Jeep e Peugeot

Il mese di febbraio ha rappresentato un buon inizio per la nascita di Stellantis, con oltre cinquemila unità vendute in Messico. Questo risultato è stato ottenuto in particolare grazie alla Jeep Renegade e alle Peugeot 2008, 3008 e 5008, SUV recentemente aggiornato.

RAM è stata ancora una volta il marchio baluardo del gruppo con la vendita di 1.995 unità. RAM 700 ha avuto un aumento rispetto a febbraio 2020 dell’8%. RAM Light Duty ha chiuso il mese con 648 vendite, mentre RAM 4000 ha registrato 283 immatricolazioni in Messico il mese scorso.

Da parte sua, Peugeot ha celebrato il miglior febbraio della sua storia nel paese con 1.054 unità vendute, con i SUV che sono i principali responsabili di questo risultato. Il modello 3008 ha accompagnato l’impresa del marchio con il miglior mese in termini di vendite della sua storia, mentre i modelli 2008 e 5008, oltre ai furgoni Expert e Manager, hanno festeggiato anche il miglior febbraio in assoluto della loro storia.

Jeep è stata la terza miglior marca del gruppo con 860 unità immatricolate. Renegade è stato il modello che ha contribuito di più e ha avuto il suo miglior febbraio della storia, mentre Wrangler lo ha accompagnato con 285 unità piazzate. Nel caso di Gladiator, le 132 vendite hanno rappresentato un aumento del 28% rispetto a febbraio 2020.

Dodge ha accumulato 630 vendite nel mese, con Attitude come il modello di maggior successo del marchio. Da parte sua, Charger ha triplicato le sue vendite rispetto a febbraio 2020.

Fiat ha avuto in Mobi, Argo e Uno le sue carte forti con 605 unità vendute in totale ed un aumento del 14% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Mobi ha contribuito con 242 vendite, mentre Argo 226 e Uno 112.

Chrysler ha contribuito con 25 unità vendute, che hanno rappresentato una crescita del 39%, mentre Alfa Romeo ha collocato sul mercato sette delle sue vetture.

