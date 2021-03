Opel Zafira Life Crosscamp Lite: ecco la nuova versione camper

La confortevole Opel Zafira Life è ora disponibile anche in versione camper grazie agli esperti di Crosscamp, un marchio del gruppo Erwin Hymer. L’azienda ha trasformato la famosa monovolume della casa automobilistica tedesca in un pratico compagno di viaggio. Con l’avvicinarsi della stagione outdoor, Crosscamp ha ampliato il suo portfolio di prodotti basati su veicoli Opel con la nuova Opel Zafira Life Crosscamp Lite.

Questa è disponibile presso alcune concessionarie tedesche selezionate del marchio di Stellantis ad un prezzo di partenza di 44.499 euro. A differenza del Crosscamp Flex da 45.999 euro, che propone angolo cottura attrezzato, armadi, fornello e lavabo – ideale per lunghe vacanze, il nuovo Crosscamp Lite più economico è un vero tuttofare.

Opel Zafira Life Crosscamp Lite: svelata la nuova versione camper realizzata da Crosscamp

Grazie alla sua altezza di soli 1,99 metri, il nuovo arrivato può accedere alla maggior parte dei parcheggi pubblici. Il camper è lungo 4,95 metri e offre molto spazio per fare la spesa, traslocare o semplicemente portare la famiglia in vacanza, con la possibilità di ospitare fino a sette persone.

Poiché l’equipaggiamento presente a bordo è limitato al minimo, la Opel Zafira Life Crosscamp Lite offre molte possibilità di archiviazione adattabili. Questi includono un fornello a gas che può essere spostato nella parte posteriore, un vano per la batteria del soggiorno e un vano per collocare una bombola a gas da 1,8 kg.

Accanto alla seconda porta scorrevole di serie sul lato del conducente c’è un contenitore rimovibile che si attacca anche alla parte posteriore del veicolo. Il nuovo Crosscamp Lite è stato attrezzato per essere ideale per i viaggi all’aria aperta, sia di notte che di giorno. Il fornello può essere utilizzato all’aperto mentre il frigorifero da 13 litri può essere inserito tra i sedili anteriori.

All’interno è possibile disporre un letto matrimoniale e due letti singoli

Di notte, la panca posteriore si trasforma rapidamente in un letto matrimoniale largo quanto l’intero interno, che misura 140 × 200 cm. Altri due letti da 120 × 200 cm possono essere sistemati sotto il tetto rialzato offerto di serie. Troviamo anche tre finestre panoramiche sul tetto che permettono di addormentarsi e svegliarsi con una splendida vista.

La nuova Zafira Life Crosscamp Lite non è solo pratica ma anche altamente attrezzata. L’equipaggiamento di serie comprende riconoscimento dei segnali stradali, cruise control semi-adattivo, Lane Keep Assist, Hill Start Assist, Front Collision Alert, Emergency Brake Assist e Drowsiness Alert. Il sistema di infotainment è compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay e offre la massima connettività per tutti gli occupanti del veicolo.

L’aria condizionata bizona e il riscaldamento dei sedili di guidatore e passeggero anteriore aumentano ulteriormente il comfort a bordo. La Opel Zafira Life Crosscamp Lite è disponibile anche con numerosi optional come i servizi Opel Connect, il display head-up, la retrocamera panoramica con visione a 180°, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e il controllo di trazione IntelliGrip.

