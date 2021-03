Nuovo Opel Mokka sbarca nelle concessionarie tedesche

Opel ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo nelle concessionarie della Germania del nuovo Opel Mokka in concomitanza con il lancio di una nuova campagna pubblicitaria. Il veicolo è disponibile sia con motori a combustione interna altamente efficienti che in versione 100% elettrica con il nome di Opel Mokka-e.

Il nuovo arrivato nella gamma del marchio di Stellantis porta con sé il nuovo volto Opel Vizor con tecnologie innovative come ad esempio i fari IntelliLux LED Matrix oppure il nuovo Pure Panel interno completamente digitale, oltre ad altri accessori disponibili in tempo per l’inizio delle consegne. Ciò permette di personalizzare ulteriormente il nuovo SUV.

Nuovo Opel Mokka: l’ultima generazione del SUV arriva negli showroom della Germania

Andreas Marx, capo di Opel Germania, ha detto: “I primi 2.000 Mokka sono arrivati nelle concessionarie tedesche. Siamo lieti che i nostri clienti possano finalmente provare da soli il nuovo Mokka. Basta fissare un appuntamento per un test drive, per telefono o online, e potranno provare il nuovo Mokka e il nuovo Crossland. Ovviamente, Opel e le concessionarie seguono rigorosamente le misure di igiene e prevenzione. E chiunque ordini un Mokka ora lo riceverà quest’anno“.

Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica tedesca, il nuovo Opel Mokka rappresenta la direzione verso il futuro presa da Opel. Infatti, il veicolo è digitale, emotivo e ultramoderno. I prezzi partono da 19.990 euro per la variante entry-level.

Molti sistemi di assistenza alla guida sono presenti a bordo come ad esempio l’avviso di collisione frontale con frenata automatica d’emergenza e il rilevamento dei pedoni fino all’assistente al mantenimento della corsia, al riconoscimento dei segnali stradali e al rilevamento di stanchezza del conducente. Il sistema di infotainment è corredato da un display touch a colori da 7 pollici.

Altre caratteristiche innovative presenti sul modello sono i fari IntelliLux a LED a matrice adattiva e i sistemi di assistenza aggiuntivi disponibili come optional. Esternamente, il nuovo Opel Mokka vanta il nuovo volto del marchio chiamato Opel Vizor, al centro del quale c’è il nuovo Opel Blitz. Nella parte posteriore, il nome del SUV è stato disposto centralmente per attirare maggiormente l’attenzione.

I cerchi in lega leggera da 18” sottolineano le linee decise e chiare del veicolo mentre la carrozzeria può essere personalizzata in sette diversi colori alla moda, dal rosso brillante al blu intenso. Se si vuole personalizzare ancor di più il nuovo Mokka, è possibile optare per diversi pacchetti di design disponibili in bianco o nero per rendere ancora più eleganti le fiancate, il cofano e il tetto del veicolo.

Disponibile anche una protezione per la soglia di carico che, oltre ad avere un bel design, previene i graffi che possono verificarsi durante il carico e lo scarico dei bagagli. Tutti gli accessori offerti per il nuovo Opel Mokka sono stati perfettamente abbinati al suo linguaggio di design.

