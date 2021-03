All’asta una bellissima Ferrari 275 GTB/4 del 1967 restaurata

Barrett-Jackson sta proponendo all’asta una delle Ferrari più interessanti di tutti i tempi, ossia la Ferrari 275 GTB/4. Sotto il cofano del veicolo si nasconde un motore V12 in grado di sviluppare una potenza di 300 CV ed è una delle sportive dall’aspetto più puro mai costruite dal cavallino rampante.

Spesso e volentieri, la 275 GTB/4 è una di quelle Ferrari che ogni tanto riescono a raccogliere cifre da record durante le aste. Ad esempio, nel 2014 è stato venduto un esemplare per 27.500.000 dollari, diventando la Ferrari più costosa mai venduta fino ad ora. Questa è stata successivamente sorpassata dall’attuale detentore del record di “rossa” più costosa, una 250 GTO del 1962 venduta all’asta nel 2018 da RM Sotheby’s per 48,4 milioni di dollari.

Ferrari 275 GTB/4: Barrett-Jackson sta proponendo all’asta un bellissimo esemplare restaurato

La carrozzeria costruita da Scaglietti è stata realizzata perlopiù in acciaio ma cofano, bagagliaio e porte sono in alluminio per mantenere l’auto leggera. Il già citato propulsore V12 propone una cilindrata di 3.3 litri e scarica la potenza sulle ruote posteriori tramite un cambio manuale a 4 velocità.

Con un peso di appena 1300 kg, i 300 CV erano molti per quel periodo e il sound prodotto dai terminali di scarico posteriori era fra i migliori di qualsiasi altra Ferrari dell’epoca. Sotto il filtro dell’aria del propulsore ci sono sei carburatori Weber che alimentano tutti i cilindri.

Questa particolare Ferrari 275 GTB/4 è appartenuta a molte persone. La vettura è stata restaurata per la prima volta nei primi anni 2000 e recentemente ha ricevuto un nuovo motore ricostruito dagli attuali proprietari. Anche se parliamo di un veicolo del 1967, in realtà basta guardare le foto per scoprire le sue ottime condizioni.

Oltre alla documentazione, la vettura viene proposta con altri elementi originali come il kit degli attrezzi e la brochure. Secondo l’annuncio di vendita presente sul sito di Barrett-Jackson, questa Ferrari 275 GTB/4 ha percorso 60.000 miglia (96.560 km).

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI