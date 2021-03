La one-off E.C. OnlyOne P8 è in vendita per 2,5 milioni di euro

La E.C. OnlyOne P8 è un’esclusiva one-off realizzata da due persone: Enea Casoni, ex pilota e fondatore dell’omonimo atelier specializzato in esemplari unici, e un misterioso acquirente che due anni fa ha sborsato ben 2,5 milioni di euro per portarsi a casa questa bellissima vettura.

Nelle scorse ore è stata pubblicata la notizia che la P8 è stata messa in vendita ed è disponibile su James Edition allo stesso prezzo originale. Anche se esternamente non sembra affatto, sotto la particolare carrozzeria si nasconde una Ferrari F430 il cui motore V8 da 4.3 litri montato posteriormente è stato potenziato per sviluppare 600 CV di potenza, ossia 110 CV in più rispetto al veicolo di serie. Inoltre, il powertrain è stato montato su un telaio e una scocca realizzati a mano.

E.C. OnlyOne P8: l’esclusiva one-off è nuovamente alla ricerca di una casa

Accanto all’otto cilindri troviamo un cambio manuale a 6 marce, un impianto frenante in acciaio da corsa, ABS e controllo della trazione per permettere al guidatore di scegliere la combinazione più adatta fra le 12 posizioni disponibili sulle due manopole. Il design complessivo della E.C. OnlyOne P8 è ispirato alle vetture dell’epoca, senza splitter e alettoni che troviamo sulle moderne supercar.

Le porte ad ali di gabbiano permettono di facilitare l’accesso all’abitacolo, quest’ultimo studiato per essere comodo ed efficiente. Infatti, il posto del guidatore è diverso da quello del passeggero. L’abitacolo è costituito da diversi materiali quali alluminio, fibra di carbonio, pelle ed alcantara ma tutto è stato realizzato a mano. Il sistema di sospensioni è stato realizzato a mano e su misura per questo modello mentre l’impianto frenante prevede dischi in acciaio da 380 mm sull’anteriore e da 355 mm sul posteriore.

Non mancano cintura di sicurezza a quattro punti, sistema antincendio nell’abitacolo, aria condizionata, retrocamera e sensori di parcheggio. Parlando di numeri, la E.C. OnlyOne P8 pesa appena 1200 kg e vanta un corpo lungo 4570 mm, largo 2030 mm e alto 1080 mm. Inoltre, la one-off monta degli pneumatici anteriori 245/35 R19 e posteriori 285/35 R19.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI