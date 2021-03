Ram 1500 TRX: AEC Europe apre i pre-ordini in Europa

L’importatore ufficiale di Ram in Europa, AEC Europe, ha annunciato nelle scorse ore di aver aperto i pre-ordini per il nuovo Ram 1500 TRX nel mercato europeo. Dopo aver dato l’annuncio lo scorso agosto circa i piani per portare il nuovo pick-up Hellcat nel Vecchio Continente, l’importatore ha annunciato l’arrivo del veicolo di produzione più potente al mondo in questo segmento.

L’azienda afferma che le prime operazioni di omologazione e collaudo sono già iniziate e verranno concluse a breve. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da circa 100.000 euro fino a 115.000 euro a cui dovranno essere aggiunte tasse e IVA. Tuttavia, i prezzi specifici saranno annunciati nel corso del secondo trimestre di quest’anno, quindi entro la fine di giugno.

Ram 1500 TRX: il pick-up di serie più potente del mondo sbarca in Europa

Sasha Saita, Brand & Product Marcom Director di AEC Europe, ha affermato: “Abbiamo avuto molto successo con i nostri potenti modelli ad alte prestazioni con V8 e con il crescente successo dei nostri pick-up nel corso degli anni. Per introdurre sul mercato il nuovo Ram 1500 TRX abbiamo lavorato fianco a fianco con Stellantis. Sono molto contento che la nostra prima unità sia già registrata e abbia completato la maggior parte dei test europei“.

Abbiamo avuto modo di parlare più volte del nuovo Ram 1500 TRX. Sotto il cofano è presente lo stesso motore utilizzato già in precedenti modelli da Stellantis come ad esempio la Jeep Grand Cherokee Trackhawk oppure le Dodge Challenger e Charger SRT Hellcat. Si tratta dell’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che, nel caso del TRX, riesce a sviluppare una potenza di 712 CV e 881 nm di coppia massima.

Accanto all’otto cilindri è presente un cambio automatico a 8 rapporti e consente al veicolo di scattare da 0 a 96 km/h in 4,5 secondi, di completare il quarto di miglio in 12,9 secondi a 174 km/h e di raggiungere una velocità massima di 189 km/h. Se ciò non bastasse, il 1500 TRX dispone di un sistema di sospensioni esclusivo con ammortizzatori Bilstein Blackhawk che possono essere regolati su otto modalità di guida tra cui Street, Sport e Baja.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI