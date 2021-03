Fiat continua a fare bene in Brasile con ottime vendite anche a febbraio

I dati di vendita parziali di febbraio in Brasile mostrano che Fiat è riuscita a posizionarsi nella top 10 delle auto più vendute nel mercato brasiliano con due modelli: Argo e Mobi. Le due vetture si sono posizionate, rispettivamente, al quarto e quinto posto con 5925 e 5795 unità vendute. Il podio è composto da Onix (9612), HB20 (7227) e Onyx Plus (6038).

Un altro veicolo della casa automobilistica torinese è presente in 21ª posizione: la Fiat Uno. Questa ha collezionato 1910 immatricolazioni a febbraio. Anche Jeep ha dimostrato delle ottime capacità in Brasile con Renegade al settimo posto (5442) e Compass in 11ª posizione con 4244. Da notare che il Jeep Renegade è stato il SUV più venduto nel mercato brasiliano a febbraio, seguito dal Volkswagen T-Cross (5180) in ottava posizione.

Fiat: Argo e Mobi si sono posizionate al quarto e quinto posto a febbraio in Brasile

Passando alle vendite dei veicoli commerciali leggeri, il nuovo Fiat Strada si conferma il più apprezzato dagli automobilisti del grande paese sudamericano con 8866 esemplari venduti. In seconda posizione troviamo un altro modello della storica casa torinese: il Fiat Toro. Quest’ultimo ha collezionato 5281 unità vendute (3585 in meno rispetto al primo classificato).

Fuori dal podio troviamo il Fiat Fiorino in quinta posizione con 1992 unità vendute, anticipato da Hilux (2498) e Saveiro (2344). Sempre di Fiat troviamo il Ducato in 16ª posizione con 151 esemplari. Al 19º posto spicca il Ram 2500 con 108 unità.

Parlando più in generale di Stellantis, purtroppo non ci sono altre vetture oltre a Fiat, Jeep e Ram nella top 20 delle auto più vendute in Brasile a febbraio. Tuttavia, per quanto concerne i veicoli commerciali, troviamo il Peugeot Expert in 15ª posizione con 153 esemplari e il Citroën Jumpy al 18º posto con 128 unità vendute.

