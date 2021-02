Rubata la Ferrari Dino 308 GT4 di un noto attore britannico

Dominic Cooper è un attore inglese molto famoso nel Regno Unito che ha recitato in una serie di programmi televisivi popolari, quindi ha abbastanza denaro per dedicarsi alla sua passione d’infanzia: le auto. Nell’ultimo anno circa, però, le cose non stanno andando molto bene per Cooper in quanto per la quarta volta è stata rubata una delle sue vetture.

Si tratta di una rara Ferrari Dino 308 GT4 del 1978 che è una vettura molto speciale per lui. Il The Sun riporta che Cooper ha pubblicato informazioni sul furto su un sito Web e ha chiesto ai suoi compagni di tenere gli occhi aperti.

Ferrari Dino 308 GT4: Dominic Cooper segnala il furto della sua preziosa vettura

Pare che la sua particolare Dino 308 GT4 valga circa 115.000 dollari. Poiché questa è la quarta volta che succede, Dominic Cooper pensa che sia una specie di bersaglio. Egli afferma che si tratta di un’auto estremamente rara ed era il suo bene più prezioso.

Cooper ora vive nella paura perché gli sono state rubate quattro auto in pochi mesi e si sente come se fosse preso di mira. In un solo anno è stata rubata una Jaguar F-Type, una Austin-Healey e una Range Rover.

L’attore aveva acquistato una Ferrari Dino 308 GT4 verso la fine dello scorso anno e aveva accettato volentieri di mostrarla durante un’intervista e di parlare del suo amore nei confronti delle auto.

Parlando un po’ della vettura della casa automobilistica modenese, è stata prodotta in serie tra il 1974 e il 1980 e presentata in occasione del Salone di Parigi del 1973. Secondo alcuni dati, la Dino 308 GT4 è stata prodotta in poco più di 2800 esemplari. Questo modello rappresenta una pietra miliare nella storia del cavallino rampante in quanto a bordo ci sono diverse novità molto interessanti.

Ad esempio è la prima vettura di serie prodotta da Maranello a disporre di un V8 montato in posizione posteriore-centrale, è la prima ad avere il comando degli organi della distribuzione comandato da cinghie dentate in gomma e la prima e unica Ferrari di serie a portare la firma di Bertone.

Le prestazioni sono state affidate a un nuovo motore V8 da 2.9 litri con distribuzione bialbero su ogni bancata in grado di sviluppare fino a 255 CV di potenza grazie a un’alimentazione composta da quattro carburatori a doppio corpo.

Accanto al powertrain troviamo un cambio manuale a 5 rapporti con differenziale autobloccante. Nel 1978, l’anno di immatricolazione della Ferrari Dino 308 GT4 di Dominic Cooper, sono state prodotte 267 unità.

