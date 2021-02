Nuova Jeep Grand Cherokee L: annunciati i prezzi per gli Stati Uniti

Jeep ha annunciato nelle scorse ore i prezzi della nuova Jeep Grand Cherokee L riservati al mercato statunitense. Il passaggio dalla piattaforma Mercedes a quella Giorgio, sviluppata da Alfa Romeo e Ferrari, ha portato ad un aumento del prezzo di listino da 34.220 dollari (28.342 euro) a 36.995 dollari (30.641 euro).

Negli Stati Uniti verrà offerta soltanto la variante a passo lungo. La nuova Grand Cherokee L a tre file di sedili è disponibile in sei allestimenti al momento del lancio, partendo dagli entry-level Laredo 4×2 e Laredo 4×4. La trazione integrale aggiunge 2000 dollari (1656 euro) al prezzo di listino. Gli altri quattro allestimenti sono Altitude, Limited, Overland e Summit.

Nuova Jeep Grand Cherokee L: svelati i prezzi ufficiali per il mercato statunitense

Al vertice della gamma troviamo la versione Summit Reserve che viene fornita esclusivamente con trazione 4WD e una scelta di motori a sei e otto cilindri. Il Pentastar V6 da 3.6 litri eroga 294 CV e 362 nm di coppia mentre l’Hemi V8 da 5.7 litri propone 362 CV e 529 nm. Quest’ultimo è disponibile come optional anche per le varianti Overland e Summit.

A bordo della nuova Jeep Grand Cherokee L troviamo diverse caratteristiche offerte come standard come ad esempio i sedili ribaltabili per la seconda fila, un quadro strumenti digitale con schermo da 10.25 pollici, il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 con schermo touch, luci a LED, cruise control adattivo e monitoraggio dell’angolo cieco.

La produzione della versione a tre file del SUV avviene presso lo stabilimento di Mack Avenue (Michigan) e i primi esemplari arriveranno nelle concessionarie statunitensi nel secondo trimestre del 2021.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI