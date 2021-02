Una Dodge Charger del 1969 in perfette condizioni è stata venduta a oltre 57.000 euro

Molti di voi sicuramente sapranno che la Dodge Charger acquistabile oggi non è stata sempre una berlina a quattro porte. La casa automobilistica americana ha deciso di aggiungere un paio di porte in più con la nuova generazione introdotta nel 2006.

L’originale Charger era una grande coupé a due porte che oggi è considerata una delle muscle car più iconiche mai costruite e vendute in America. La vettura ha debuttato ufficialmente nel 1966 ed è stata ridisegnata nel ‘68 e poi nel ‘71.

Dodge Charger: venduto all’asta un esemplare del 1969 in ottime condizioni

Nel 1975 è stato svelato il modello di quarta generazione mentre tre anni più tardi la produzione è stata interrotta. Prima che il marchio di Stellantis introducesse la moderna Dodge Charger del 2006, ha riportato in vita la targhetta sotto forma di una berlina costruita dal 1982 al 1987.

Le prime tre generazioni della Charger sono probabilmente quelle più iconiche e ricercate al giorno d’oggi in quanto parliamo di modelli performanti e veloci che sono riuscite a crearsi un nome anche sulle piste da corsa.

Un esempio è questo esemplare completamente originale del 1969 che è stato venduto all’asta qualche giorno fa su eBay ad un prezzo di 57.400 dollari (47.376 euro), dopo aver ricevuto ben 96 offerte. Almeno dalle immagini, la Dodge Charger in questione sembra in perfetto stato in quanto la carrozzeria è stata riverniciata.

La buona notizia è che il precedente proprietario non ha modificato il colore argento originale. Da notare la presenza di una capote nera. Pure gli interni si presentano in ottime condizioni, anche se richiedono un po’ di pulizia. A parte il lettore CD aftermarket, tutto il resto è originale.

Sotto il cofano è presente un motore V8 383ci da 6.3 litri abbinato a una trasmissione a 3 rapporti. Anche se non è un Hemi, questo otto cilindri è capace di sviluppare una potenza di 335 CV. Secondo i dati ufficiali forniti dal marchio statunitense, la Dodge Charger del 1969 è capace di completare il quarto di miglio in poco meno di 15 secondi e raggiunge una velocità massima di circa 209 km/h. Il precedente proprietario di questa vettura ha affermato che ha percorso soli 62.764 km, il che non è affatto male visto che parliamo di un’auto che ha 52 anni.

