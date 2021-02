Il nuovo SUV di Fiat sarà presentato a maggio

Il mistero è finito. Dal Brasile arriva l’indiscrezione che il nuovo SUV di Fiat basato sul modello Argo, noto solo come Project 363, sarà presentato in Brasile nella prima settimana di maggio. L’arrivo in concessionaria avverrà nei mesi successivi. La Fiat non conferma l’informazione. Fino a questa data, però, il brand stuzzicherà la curiosità con teaser e piccole informazioni.

Ad esempio il nome dell’auto, tenuto in assoluta segretezza e che verrà svelato finalmente a fine aprile. Tuttavia la stampa brasiliana anticipa alcune informazioni come la fascia di prezzo, l’aspetto e anche le dimensioni del nuovo veicolo. Il modello SUV dovrebbe avere un design da coupé in stile Nivus e competere con la stessa Volkswagen, oltre ai SUV compatti entry-level come Hyundai Creta e Nissan Kicks.

Promesso per il 2021, il Project 363 sarà uno dei tanti lanci importanti che ora Stellantis (nuovo gruppo formato da FCA e PSA Peugeot-Citroën) sta preparando per il Brasile.Tra questi citiamo i restyling di Fiat Toro e Jeep Compass (con motori turbo), della nuova Fiat 500 elettrica e dell’inedita Jeep Compass a sette posti.

Con una lunghezza di 4,10 metri, un’altezza di 1,54 me una larghezza di 1,76 m, il Project 363 sarà 10 cm più lungo, 4 cm più alto e 3,6 cm più largo della Argo, un’auto che presterà il 95 % della piattaforma. Anche il passo sarà più grande di quello della berlina compatta di Fiat.

Sotto il cofano, l’auto porterà solo due opzioni di motore. Il 1.3 Firefly, 109 CV e 14,2 kgfm (con etanolo), sarà nella versione entry, che dovrebbe avere come novità un cambio automatico CVT, al posto dell’Aisin a sei rapporti utilizzato su Toro e Renegade 1.8. Nelle opzioni più equipaggiate, il SUV arriverà con il nuovo motore 1.0 Firefly T3 – codice interno per designare turbo -, tricilindrico, con doppia regolazione variabile e potenza massima stimata tra 120 CV e 125 CV.

