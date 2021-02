Dodge Charger: oltre 1000 esemplari rubati in un anno negli Stati Uniti

Molti di voi sicuramente sanno che i veicoli di Dodge ad alte prestazioni sono molto popolari negli Stati Uniti, forse un po’ troppo. Un Dipartimento di Polizia afferma che solo nell’ultimo anno sono state presentate denunce per più di 1000 furti di Dodge Charger nel sud-est del Michigan.

Questo è quanto dichiarato dal vicecapo della Polizia Saline Marlene Radzik che ha parlato con il Saline Post dopo che altri due esemplari di Charger Scat Pack sono stati rubati da una concessionaria del paese il 2 febbraio. Questi numeri sono stati confermati dallo stesso Dipartimento di Polizia di Saline dopo che un noto sito Web locale li ha contattati.

Dodge Charger: presentate diverse denunce di furto nel sud-est del Michigan

Un memo interno della Polizia di Stato del Michigan trapelato recentemente suggerisce che anche il numero di furti di Dodge Durango e Jeep Grand Cherokee è alto. Il memo interno è stato scritto dalla Polizia di Stato per avvertire i dipartimenti locali della grande quantità di veicoli rubati di Stellantis nel Michigan e in Ohio, Kentucky, Georgia, Illinois e New York.

In risposta al rapporto, il nuovo gruppo automobilistico ha affermato all’interno di una dichiarazione che i suoi veicoli soddisfano e superano tutti gli standard di sicurezza federali applicabili.

“Sebbene tali eventi siano rari, non sono esclusivi di qualsiasi marca o modello di veicolo. Inoltre, Stellantis utilizza la tecnologia standard del settore. Ciononostante, esortiamo tutti gli automobilisti a prestare la dovuta attenzione nel proteggere i loro veicoli“, ha proseguito Stellantis.

Secondo l’Highway Loss Data Institute (IIHS), però, le Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat sono state le due auto più rubate d’America tra il 2016 e il 2018. In base a quanto affermato dall’istituto, le denunce di furto per queste due auto sono state fatte con una frequenza superiore di cinque volte e più rispetto alla media nazionale.

Di recente, sono aumentate le segnalazioni di furti di veicoli che presentano il sistema di accesso senza chiave. Recentemente è stato riportato che bastano alcune apparecchiature elettroniche economiche per rubare un’auto in pochi secondi. Al momento non è chiaro se le Dodge Challenger e Charger siano particolarmente facili da rubare oppure parliamo di vetture molto desiderate.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI