Nuovo Jeep Gladiator: tradizione e futuro si fondono in un veicolo

In occasione del suo 80º anniversario, Jeep ha deciso di lanciare in Europa il Jeep Gladiator che si propone con uno spiccato carattere lifestyle e come un veicolo estremamente versatile e capace di soddisfare bisogni di mobilità e libertà, distinguendosi nel quotidiano e per vivere al massimo ogni momento della giornata.

Il veicolo permette di superare facilmente ogni ostacolo e di divertirsi senza rinunce, vincoli e compromessi. Questo modello è molto importante per la casa automobilistica statunitense in quanto segna il suo ritorno nel segmento dei pick-up dopo circa 30 anni dal lancio dell’ultimo esemplare Jeep, il Comanche prodotto dal 1986 al 1992. Dunque, il Jeep Gladiator si inserisce a pieno nell’heritage Jeep e porta all’attenzione un importante tradizione del marchio che affonda le sue radici nel lontano 1947.

Nuovo Jeep Gladiator: un pick-up estremamente versatile e capace

Oggi questa tradizione consolidata riparte con il nuovo Gladiator, un pick-up estremamente versatile che condivide il DNA della Wrangler in termini di impareggiabili capacità off-road e libertà di guida all’aria aperta.

Si tratta di un modello che è stato specificamente progettato e ingegnerizzato per essere al 100% un pick-up e consentire di poter andare ovunque e fare qualsiasi cosa grazie a contenuti tecnologici avanzati, un motore potente ed efficiente e praticità e flessibilità nel trasporto di carico. A tutto ciò si aggiunge l’inconfondibile design del brand, le dotazioni specifiche per poter soddisfare le credenziali del segmento pick-up ed assicurare ai clienti ulteriori funzionalità.

In Italia, il Jeep Gladiator è disponibile nell’allestimento Overland, nell’esclusiva Launch Edition a tiratura limitata e, a partire da aprile, nella serie speciale celebrativa 80º Anniversario. Tutti questi modelli sono equipaggiati dal motore V6 Multijet da 3 litri che produce 264 CV di potenza e 600 nm di coppia massima ed è abbinato a un cambio automatico a 8 marce.

La palette colori del pick-up è composta da nove tonalità chiamateBlack, Firecracker Red, Billet Silver Metallic Clear Coat, Bright White, Granite Crystal Metallic Clear Coat, Hydro Blue, Sting Gray, Snazzberry e Sarge Green, abbinabili in base all’allestimento e al soft top o all’hard top nero o in tinta. Sono disponibili inoltre cerchi da 18“ su tutte le versioni.

Acquistando il pick-up è possibile usufruire dei vantaggi offerti dal programma Jeep Wave

Scegliendo il Gladiator si potrà accedere ai privilegi di Jeep Wave. Parliamo di un nuovo programma di fedelizzazione e attenzione al cliente che prevede un’ampia gamma di servizi tra cui manutenzione, assistenza stradale e servizio clienti dedicato. I principali vantaggi offerti da Jeep Wave includono i primi due tagliandi entro 24 mesi dall’acquisto, assistenza stradale h24 e sette giorni su sette, servizio clienti prioritario fornito dal call center di Jeep e accesso privilegiato agli eventi e alle partnership del marchio.

Il Jeep Gladiator 80º Anniversario porta con sé cerchi lega da 18“ con finitura Granite Crystal e bordo argentato a contrasto, contorni griglia, cornici dei fendinebbia e fari anteriori nella colorazione Neutral Grey Metallic, hard top e parafanghi in tinta e badge celebrativi. Il rivestimento spray protettivo per il vano di carico e le pedane laterali aggiungono funzionalità e praticità, completando l’estetica specifica di questa versione in edizione limitata.

Internamente, la serie speciale presenta sedili in pelle nera con cuciture tungsteno e badge 80th Anniversary che arricchiscono ulteriormente un abitacolo generoso in termini di dotazioni. Di serie abbiamo impianto audio Alpine a nove altoparlanti con subwoffer da 552W, sistema di infotainment Uconnect di quarta generazione con schermo touch da 8.4”, navigatore, smartphone integration, supporto Apple CarPlay e Android Auto e i sistemi Blind-spot Monitoring, Rear Cross Path Detection e Keyless Enter ‘N Go.

Il nuovo Jeep Gladiator è disponibile anche con le soluzioni di mobilità proposte da Leasys come le formule di noleggio a lungo termine Leasys Miles e Be Free con le quali si potrà salire a bordo e guidare in totale libertà senza gli oneri e i pensieri legati alla gestione dell’auto con tutti i servizi inclusi, gestibili comodamente anche da smartphone grazie all’app dedicata.

