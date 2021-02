Fiat e Alfa Romeo: ecco quali saranno le principali novità nel 2021

Il 2021 sarà un anno importante per Fiat e Alfa Romeo soprattutto perchè finalmente conosceremo quelli che sono i piani futuri delle due famose case automobilistiche italiane, piani che saranno delineati nei prossimi mesi dal numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares. Questo ovviamente non significa che in questo 2021 non accadrà nulla di importante per Fiat e Alfa Romeo, anzi tutt’altro.

Il 2021 sarà un anno importante per Fiat e Alfa Romeo: ecco le principali novità attese

Per quanto riguarda Alfa Romeo ovviamente l’evento clou sarà la presentazione del SUV di segmento C Alfa Romeo Tonale che molto probabilmente sarà svelato nel corso del prossimo mese di settembre e che sarà messo in produzione subito dopo.

Sebbene le ordinazioni verranno aperte dal Biscione nel corso del prossimo autunno, l’arrivo sul mercato di tale modello non avverrà prima del 2022. Infatti si parla di febbraio 2022 per le consegne delle prime unità del SUV.

Sempre a proposito di Alfa Romeo sono attesi sempre nel 2021 i restyling di Giulia e Stelvio che dovrebbero finalmente portare sul mercato le prime versioni elettrificate.

Per quanto riguarda Fiat invece, il 2021 sarà l’anno di arrivo sul mercato della Fiat 500X con tetto in tela apribile. Altra importante novità che dovrebbe caratterizzare il 2021 della principale casa automobilistica italiana è l’arrivo del motore Mild-Hybrid nella gamma della 500X.

Per quanto riguarda Fiat Professional è in arrivo un restyling per il furgone Ducato, destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori. Vedremo dunque da qui a fine anno quali novità saranno rivelate da Fiat e Alfa Romeo e se vi saranno ulteriori sorprese oltre a quelle che vi abbiamo appena annunciato.

