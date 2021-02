Questa Ferrari 612 Scaglietti all’asta è stata esposta al Salone di Parigi 2006

Domani si chiuderà un’asta organizzata online da RM Sotheby’s (chiamata Open Roads) che riguarda una bellissima Ferrari 612 Scaglietti del 2007. Secondo il sito Web ufficiale della famosa casa d’aste, la vettura del cavallino rampante ha raggiunto fino ad ora 40.000 euro e ha ricevuto quattro offerte. Inizialmente, invece, era prevista una vendita compresa fra 70.000 e 90.000 euro.

Abbiamo di fronte una 612 Scaglietti con telaio n°ZFFAY54B000149346 che è stata mostrata al pubblico in occasione del Salone di Parigi del 2006 ed è dotata del desiderabile pacchetto HGTC, oltre ad aver percorso poco meno di 23.100 km.

Ferrari 612 Scaglietti: RM Sotheby’s sta proponendo all’asta l’esemplare mostrato al Salone di Parigi 2006

Presentata nel 2014, la Ferrari 612 Scaglietti ha onorato la famosa carrozzeria italiana. Questa vettura è arrivata sul mercato per sostituire la 456 e vanta un layout con motore centrale-anteriore posizionato dietro l’asse anteriore, che si traduce in un aumento sostanziale del passo e la creazione di un abitacolo composto da quattro sedili molto confortevoli.

La 612 Scaglietti era una vera granturismo che poteva affrontare e battere senza problemi artisti del calibro di Bentley e Mercedes. Il motore V12 da 5.7 litri da 540 CV a 7250 g/min e 590 nm di coppia massima a 5250 g/min permette all’auto di raggiungere una velocità massima di 320 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi.

Il telaio in alluminio e i pannelli in lega hanno ridotto il peso in modo significativo rispetto alla 456, oltre ad aumentare la rigidità torsionale del 60%, rendendola una vettura dall’eccellente maneggevolezza.

La Ferrari 612 Scaglietti proposta da RM Sotheby’s vanta una carrozzeria dipinta in Tour De France Blue con interni grigi ed è dotata del pacchetto HGTC. Questo include cambio più veloce del 10%, impianto frenante in carbonio, scarico sportivo e barra antirollio più rigida per un’esperienza di guida molto più appagante.

Prima di essere venduta nuova al suo primo proprietario, questo esemplare è stato esposto sotto lo stand Ferrari al Salone di Parigi 2006 assieme a una 599 GTB nera e alla monoposto F2005 di Formula 1. Dopo questa apparizione, l’auto è stata spedita negli Emirati Arabi Uniti dove è rimasta per diversi anni, prima di essere importata nel Regno Unito.

