Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In assicura il massimo comfort a bordo

La Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In è arrivata sul mercato con la filosofia e-comfort, aggiungendo il piacere di guida offerto dal motore 100% elettrico alla qualità del comfort delle versioni endotermiche. In modalità full electric, il SUV propone un comfort acustico superiore, soprattutto in città e lungo brevi tragitti.

Non ci sono vibrazioni che possono disturbare la tranquillità degli occupanti presenti a bordo. Inoltre, la C5 Aircross Hybrid Plug-In dispone di vetri anteriori stratificati di serie che permettono ai passeggeri di ripararsi dai disturbi esterni, per un effetto “cocoon” al massimo. Le sospensioni Progressive Hydraulic Cushions sviluppate dalla casa automobilistica francese permettono alla Citroën C5 Aircross ibrida plug-in di attraversare senza problemi gli ostacoli presenti lungo la strada come buche e dossi.

Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In: il SUV ibrido con filosofia e-comfort

Il marchio di Stellantis ha affermato che si tratta di un vero e proprio tappeto volante, silenzioso e dinamico. Sfruttando l’esperienza nelle competizioni automobilistiche, Citroën ha implementato dei finecorsa idraulici che garantiscono un migliore assorbimento degli urti. Questi vengono utilizzati anche sulla C3 da rally.

Grazie all’esperienza e alla competenza dei suoi ingegneri, lo storico brand francese ha sviluppato queste sospensioni con l’obiettivo di migliorare la qualità del filtraggio. La casa francese ha depositato ben 20 brevetti durante lo sviluppo delle sospensioni con il sistema Progressive Hydraulic Cushions.

Ritornando a parlare della C5 Aircross Hybrid Plug-In, troviamo un assale posteriore multilink per un assetto preciso e sicuro, indipendentemente dalle condizioni esterne. All’interno dell’abitacolo ci sono i sedili Advanced Comfort che permettono ai passeggeri di godere di un comfort straordinario, oltre a quello visivo grazie alla lavorazione con effetto trapuntato.

In particolare, i sedili dispongono di una schiuma morbida spessa 15 mm in superficie abbinata a una schiuma ad alta densità nella struttura interna dei sedili che promette stabilità, morbidezza e comfort a lungo termine. In aggiunta i sedili dispongono di sedute e schienali ampi e la possibilità di essere regolati come si vuole.

La versione ibrida plug-in della Citroën C5 Aircross ha le stesse caratteristiche interne presenti sulle varianti con motore a combustione interna come ad esempio i sedili posteriori individuali oppure la capacità del vano bagagli che va da 460 a 600 litri in base alla posizione dei sedili. Ciò è possibile grazie alla collocazione della batteria sotto l’abitacolo.

A bordo del SUV troviamo 20 tecnologie di assistenza alla guida e di sicurezza per permettere al conducente di avere sempre tutto sotto controllo. Un esempio è il sistema Highway Driver Assist con guida autonoma di Livello 2 che permette al guidatore di delegare parzialmente la guida alla vettura.

