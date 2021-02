Stellantis: il 3 marzo saranno annunciati i risultati del 2020

Stellantis NV (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) (“Stellantis”) ha annunciato che i risultati del quarto trimestre e dell’intero anno 2020 per Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) e per l’intero anno I risultati 2020 per Peugeot SA (Groupe PSA) verranno pubblicati mercoledì 3 marzo 2021. Un webcast in diretta e una teleconferenza per presentare i risultati del 2020 per FCA e Groupe PSA inizieranno alle 15:30 CET / 9:30 EST di mercoledì 3 marzo 2021 (solo in inglese).

Il materiale di presentazione e il relativo comunicato stampa per questo evento dovrebbero essere pubblicati nella sezione Investitori del sito web di Stellantis intorno alle 8:30 CET / 2:30 EST di quel giorno. Nella stessa sezione sono disponibili anche i dettagli per l’accesso al webcast live e alla teleconferenza. Per coloro che non possono partecipare alla sessione live, sarà disponibile un replay sul sito Web aziendale.

